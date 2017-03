Kalju Komissarovi viimane intervjuu: «Jätkan õpetajana nii kaua, kuni püsti seisan.»

Kohe Kalju Komissarovi koduaia taga kohiseb männimets. Autost väljudes tundub, et midagi on teistmoodi. Esimese hooga ei saa aru, mis nimelt. Siis jõuab kohale. Maja ümber laulavad linnud. Ja neid on palju! Lindude toitmiseks kulub talve jooksul kümneid kilosid seemneid.

Teenekas näitleja, teatri- ja filmilavastaja ning pedagoog istub elutuppa kamina kõrvale ja on valmis küsimustele vastama. Ta on rõõmus ja rahulik, räägib õhinal lindudest ja sellest, et aias on lume all kevadet ootamas 1500 tulbisibulat. Kaminas praksuvad puud ja isegi läbi suletud akende on tuppa kuulda linnulaulu.

Kalju Komissarov, te elate väga ilusas kohas.

Viljandi kultuuriakadeemia kõrvalt valgusfoori juurest on minu majani täpselt kaheksa kilomeetrit. Kunagi arvasin, et hakkan seda vahet jalgrattaga käiama. Selline täiesti normaalne distants, aga elus on teisiti läinud. Suurt jalgrattasõitjat minust enam ei ole, autosõiduga saan hakkama küll.

(Paus) Ausalt öeldes on linnas viibides – ja ma räägin siin praegu Viljandist! –nii, et ma mõtlen seal kogu aeg, kuidas sivem jälle koju saada. Ja kui mul on vaja Tallinna minna, siis tunnen juba kolm-neli päeva enne seda ebameeldivat rahutust ning üritan välja mõelda põhjust, et öelda: ei-ei, ma ikka ei saa tulla.

Te ju põline linnamees?

Olengi. Mul oli ses mõttes maru õnnelik lapsepõlv, et olime 13 aastat suvilas. Kõrge männimets, valgust täis ja mere kaldal... 25. mail lõppes tol ajal kool, päev hiljem olime juba Rannamõisas suveelamises. Tihti võis siis puudel veel lundki leida. Rääkimata sellest, et kõrge pankkallas oli jääs peaaegu jaanipäevani välja. Looduses olemise vajadus on lapsepõlvest.

Kuule, ma toon sulle korraliku tooli, see on mul ahju kütmiseks! (Käib ära ja naaseb tõhusa taburetiga.)

Arva ära, kes selle tegi! Kui mu vanemal tütrekesel algkool ära lõppes, siis algas tööõpetus. Ta keeldus kategooriliselt tikkimisest, heegeldamisest ja kudumisest. See taburet ongi tema tehtud! Muide selle jaoks kutsuti eraldi õppenõukogu kokku, sest sellist hullu plikat polnud koolis varem olnud, aga ta sai oma tahtmise ning hakkaski ainsa tüdrukuna koolis poiste tööõpetuse tundides käima.

Ma ise mõtlesin, et väga hea, kui selliseid leidub. Selliseid mehi, kes ei oska kruvi seina keerata, hakkab järjest rohkem maailma tekkima. Las siis tüdruk teeb, mis tahab!

Viimasel ajal ei olegi enam ametite vahel kindlat joont, et see on meeste- ja see naiste oma. Minu meelest tore!

Mulle meeldib ka see väga.

Oma lapsepõlvest ei ole te just väga palju rääkinud. Kas see oli väga õnnelik või hoopis vastupidi?

Õnnelik oli see selles mõttes, et mul oli kõik olemas. Isa, ema. Kõige tähtsam oli vanaema. Vanaema kasvatada me olimegi enamiku aja. Isa ja ema olid selle põlvkonna inimesed, kellel läks õige kooliskäimise aeg sõja nahka, nii et tuli pärast õppimas käia. Samas oli peres kolm last. Lapsepõlve refrään oligi selline, et «tasa, ema õpib, tasa, isa õpib». Siis oli meil vanaema Kroosu, tema kantseldas meid.