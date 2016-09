Eesti parimad disainerid välja selgitatud

Elukeskkondliku toote disaini kategoorias kuulutati võitjaks NÖRK RACK – köiest nagisüsteem (disainer Johanna Tammsalu).

Äramärkimist väärivad metsakõlakojad RUUP.

Elustiilitoote disaini kategoorias tunnistati võitjaks tagavaraprillid Glens (disainer Karl Annus).

Äramärkimist väärib kudumikollektsioon Promenade (disainer Vilve Unt).

Insenertehnilise toote disaini kategoorias saavutas võidu fookuskauguse mõõtmise seade XV-1 (disainerid Mihkel Mäll, Mihkel-Emil Mikk).

Äramärkimist väärib Ropeye Spiderblock (disainerid Janno Jõulu, Jaanus Tamme).

Elumuutva disaini auhinna kategoorias võitjat ei valitud, äramärkimist väärisid Fleximoover ja metsakõlakojad RUUP.

Noore disaineri preemia SÄSI pälvis Johanna Tammsalu, kes oli ka eespool mainitud köisnagi autor.

Žürii kommentaar:

«Johanna Tammsalu looming on läbinud viimaste aastate jooksul tugeva arengu, tema ampluaa on väga lai, ulatudes aksessuaaridest ja ehetest mööblini. Kõrgelt tuleb hinnata ka tema ettevõtlikkust – häid ideid on kõigil, ent nende millekski käegakatsutavaks ja tiražeeritavaks vormimine on aastatepikkune visa töö, mille jaoks paljudel jõudu ei jätku.»

Teenusedisaini kategoorias valitsesid:

Tervikliku teenusedisaini protsessi auhind: Metsaühistu, disainibüroo Brand Manual.

Mõttemaailma muutva uuendusliku teenuse auhind: matusebüroo Memoris, disainibüroo D/V/S/ON, Kadri Tuisk.

Kõige põhjalikuma kasutajauuringu auhind: Weekdone 3.

Elumuutev tark lahendus / teenus: Metsaühistu, disainibüroo Brand Manual.

Žürii rõhutas töö terviklikkust: «Metsaühistu on nüüd metsahalduse kvaliteedistandard ning protsessist on võitnud kõik osalised – kasvab valdkonna usaldusväärsus, erametsad on heaperemehelikult hoitud ja kasutatud ning kasvab ka metsa väärtus tervikuna.»

Graafiline ja veebidisain

ADC*E Grand Prix: Pocopay firmagraafika, disainibüroo AKU.

Auhindu jagati veel järgmistes kategooriates:

ADC*E aasta disainer: Joosep Volk

Žürii ütles: «Joosep on läbi aastate paistnud silma suurepärase tööeetikaga, domineerinud animatsioonikategooriates ning seda ka sel aastal. Koos Tolmuga on ta võitnud koduseid ja ka rahvusvahelisi auhindu, valutab südant Eesti animatsiooni käekäigu pärast ning kus võimalik, võitleb viimase veretilgani.»

Noor Püss: Jaan Sarapuu

Žürii ütles: «Disainer, kes on näidanud üles tänapäevasele disainerile omast mitmekülgsust, säilitades seejuures isikupärase käekirja ja stiili.»

EKA disainihariduse preemia: Martin Pärn

Illustratsioon: Sääsepirina Alguse Kontserdi plakat, disainibüroo Tuumik

clFoto: Craftersi visuaalne maailm, disainibüroo IDEA

Animatsioon: X-Road Explainer, disainibüroo Tolm

Tüpograafia: Sugu:N, disainibüroo AKU

Copy: EGGO Unistused, disainibüroo Angels

Sahtlitöö: Beneath the Glass Sky, Tolm

Keskkonnagraafika ja näitusedisain: Elisa Flagship Store Graphics, disainibüroo: Velvet

Varia: «Moega täidetud», disainibüroo Angels

Igapäevapakend: Rakvere, disainibüroo: Kontuur Leo Burnett

Eksklusiivsed väikeseeriad: Mohn (Poppy) Gin, disainer Jan Tomson

Firmagraafika (M-XL): Pocopay, disainibüroo AKU

Firmagraafika (S): Punane Maja, Polaar

Rebränding: Wendre, disainibüroo Brand Manual

Hooajaline identiteet: Jazzkaar, disainibüroo Putka

Firmagraafika digimeedias: Telia Eesti

Trükised: SISU-LINE, Stuudio Stuudio

Raamat: «Kahvliahvi kokaraamat», Moonika Maidre

Kasutajakogemus: Craftory, Haiku