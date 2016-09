Tallinnas esineb loenguga professor Goebbles

19. septembril kell 16 annab Tallinnas Erinevate Tubade Klubis (Telliskivi 60A) helilooja, lavastaja ja rakendusliku teatriteaduse professor Heiner Goebbels loengu «Ära selgita midagi. Pane see sinna. Ütle see välja. Lahku.“ - Teater kui kogemus.» Loeng on tasuta ja inglise keeles. Loeng kestab 90 minutit.

Heiner Goebbels on helilooja, lavastaja ja rakendusliku teatriteaduse professor. Aastatel 2012–2014 oli Goebbels Saksamaa suurima etenduskunstide festivali Ruhrtriennale kunstiline juht. Tema kureerimis- ja kunstialast tööd iseloomustab teaduslik huvi uute väljendusvormide ja piireületava kunsti vastu. Heiner Goebbelsi muusikateatri lavastused on valdkonna suunanäitajateks ja hinnatud kogu maailmas.

Goebbelsi auhinnatud teost «Eraritjaritjaka», mis põhineb Elias Canetti tekstidel, oli võimalik kogeda ka Tallinnas rahvusvahelisel uue muusika festivalil NYYD 2009. aastal. Vaba Lava Teatrikeskuse hooaja avamise puhul arutleb Goebbels kunstilise kogemuse ja tundmatuga kohtumise üle, tuues näiteid oma lavastustest ja kureeritud projektidest.

Korraldajad: Tallinna Goethe Instituut ja Vaba Lava SA. Infot Heiner Goebbelsi kohta: www.heinergoebbels.com