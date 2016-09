Prantsuse filmifestivali fookuses särab näitlejanna Isabelle Huppert

LOF-i avafilmiks on film «Pommidest valjem», mis osales Cannes'i põhivõistlusprogrammis. Ürituse korraldajaks on MTÜ Kultuurikuld, toetajateks Prantsuse Instituut Eestis ja Tallinna Kultuuriväärtuste Amet.

Festivalil linastuvad kuus filmi aastatest 1970-2015 annavad hea ülevaate prantsuse filmimaastikust. LOFi avab 21. septembril kell 19:30 linastuv Joahcim Trieri 2015. aastal valminud «Pommidest valjem» Kavas on ka draama «Villa Amalia» (2008), mille peaosas mängib Isabelle Huppert, klassikad «Tseremoonia» (1995) ning «Igaüks enda eest» (1970) ja «Loulou», milles teeb kaasa ka Gérard Depardieu.

Isabelle Huppert'i tuntakse kui näitlejannat, kes valib nii oma rolle kui koostööpartnereid väga hoolikalt. Koostööpakkumisi kaaludes on näitlejannal üks kuldne reegel : «Ma teen koostööd vaid nende režissööride ja lavastajatega, kelle töö mulle meeldib». Sellele vaatamata on Isabelle Huppert kaasa jõudnud teha üle 100 erinevas filmis ja teleproduktsioonis. Sama palju kui filmimaastik, on näitlejannat alati paelunud ka teatrimaailm. Hämmastaval kombel suudab ta samaaegselt aktiivselt mõlemas nii kaasa kui laineid lüüa. Ta on enim prantsuse filmiauhindade nominatsioone saanud näitlejanna, olles nomineeritud olnud 15 korral.

Mitmed LOFil linastuvad filmid on äramärkimist leidnud tuntud filmifestivalidel. Nii võitis Isabelle Huppert filmirolli eest «Tseremoonias» parima naisosatäitja preemia 1995. aasta Veneetsia filmifestivalil. Film oli samaaegselt nomineeritud ka parima filmi auhinnale. Maurice Pialat «Loulou» ning Jean-Luc Godard'i «Igaüks enda eest» olid mõlemad 1980. aasta Cannes'i filmifestivalil parima filmi nominentideks. Arvestades näitlejanna tõekspidamisi ja eelnevaid valikuid, võib Isabelle Huppert'i osalemist filmis lugeda juba omamoodi märgiks filmiteose kõrgest tasemest.

Rohkem infot festivali ja ajakava kohta leiab aadressidelt www.lof.ee ja http://www.kino.ee/Events/Lof2016.