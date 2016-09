«Nullpunkt» murdis end Euroopa digilevisse

Margus Karu menuromaanil põhinev mängufilm «Nullpunkt» on tänasest vaadatav kõigis Euroopa Liidu 24 ametlikus keeles. Film on kättesaadav enam kui 80 erineval territooriumil muuhulgas Ameerika Ühendriikides, Jaapanis, Kanadas, Austraalias, Brasiilias, Venemaal, Hiinas, Koreas – seda kõigil suurematel digitaalplatvormidel nagu iTunes, Google Play, Sony, Amazon, Microsoft, Vimeo.

Filmi subtitreerimise tegi võimalikuks programm Working (Sub) Title, mis on Loov Euroopa programmi poolt rahastatud toetusskeem. Working (Sub) Title’i eesmärk on toetada filmilevi erinevatel digitaalsetel platvormidel üle Euroopa ja vähendada subtitreerimise kulu filmide autoritele.

«Nullpunkt» põhineb Margus Karu samanimelisel menuromaanil, mille kohandas stsenaariumiks Margit Keerdo-Dawson ja mille režissöör on Mihkel Ulk. Lisaks kodumaisele publikumenule (filmi käis vaatamas ligi 60 000 vaatajat) on tegemist esimese filmiga, mida levitatakse kõigil Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumitel digitaalsena. Innovatiivne levistrateegia on näide selle kohta, kuidas saab levitada filme ülemaailma Digitaalse Ühisturu initsiatiivi raames. Filmi turunduskampaania eest vastutab digitaalse turunduse agentuur Alpha Panda.

Filmi ülemaailmne väljatoomine sai võimalikuks tänu paljude erinevate partnerite viljakale koostööle: Allfilm (Eesti filmistuudio), Under the Milky Way (rahvusvaheline levifirma), VDM (prantsuse järeltootmisettevõte), Sfera/Hippeis (tõlkebürood), Alpha Panda (Saksamaa digitaalse turunduse agentuur).

Koostöö sai alguse Tallinnas Baltic Event üritusel 2015. aastal.