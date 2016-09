Uudishimu sunnib suletud kirstu kaant paotama

Tegemist on tähelepanuväärse raamatuga, sest siin tegutseb jälle Agatha Christie loodud belglasest vuntsiline detektiiv Poirot. See, kellel need hallid ajarakud olid. Sel sügisel möödub Poirot’ sünnist 100 aastat, sest just siis kirjutas Christie esimene selle kangelasega romaani «Saladuslik juhtum Stylesis» (ilmus küll alles 1920. aastal). «Suletud kirstu» kirjutas Agatha Christie fondi tellimusel Sophie Hannah.

Allpool mõlema keti edetabelid. Pärast pealkirja, nagu ikka, raamatu koht eelmise nädala edetabelis.

Apollo raamatukaupluste edetabel

Sophie Hannah «Suletud kirst» 3 «Mikside raamat» 1 «Muinasjutud» Judy Hall «Kristallide piibel 2» 4 Joe Navarro, Toni Sciarra Poynter «Ohtlikud inimtüübid. Endine FBI agent selgitab, kuidas ära tunda halbu inimesi ja end nende eest kaitsta» 5 J. K. Rowling, Jack Thorne, John Tiffany «Harry Potter and the Cursed Child Parts I and II (J. K. Rowling) KK» 6 Vladislav & Kaarel Koržets «Koržetsi suur kalaraamat» Toomas Kümmel «VEB-fond. Kadunud raha» 2 Mary Lambert «Kristallide energia» Giulia Enders «Võluv soolestik. Kogu tõde ühe alahinnatud elundi kohta» 7

Apollo e-raamatud

Katrin Pauts «Politseiniku tütar» 2 Jaak Roosaare «Rikkaks saamise õpik» 3 Contra «Minu Läti. Anekdoot tõelisest eestlasest» Clare Mackintosh «Ma lasen sul minna» J. A. Redmerski «Igaviku äärel» 1 J. A. Redmerski «Sarai tapmine» Haruki Murakami «Värvitu Tazaki Tsukuru ja tema palverännaku aastad» 7 Diana Gabaldon «Rändaja. 1. Raamat» 5 Anna Sundberg, Jesper Huor «Ma armastasin terroristi» Ingar Johnsrud «Viini vennaskond»

Rahva Raamatu kaupluste edetabel

Sophie Hannah «Suletud kirst» 1 Linda Liukas «Tere, Ruby! Programmeerimisseiklus» Jane Ardoja, Krista Ismael «Soodsad kodused toidud» Silvi Väljal «Jussikese seitse sõpra» 2 Vladislav Koržets, Kaarel Koržets «Koržetsi suur kalaraamat» Margit Härma «Köögiviljarikkad road» Vladislav Koržets «Laulud või nii» Tiiu Erelt «Eesti ortograafia» Wolfgang Hildesheimer «Armutud legendid» 9 Sophie Hannah «Monogrammimõrvad»

Rahva Raamatu e-raamatud