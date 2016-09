Andrus Kivirähk paneb näitlejad laumängu mängima

Kivirähk ja Toikka jätkavad VAT Teatris intiimse kahe tegelase draama traditsiooni (varasemalt «Karin ja Pearu» ning «Ingel, ingel, vii mind taeva»), et anda vaatajale võimalus uurida väga lähedalt inimeseks olemise hirme ja rõõme.

«Aliases» mängivad Merle Palmiste, Piret Rauk ja Tanel Saar.

«Aliase» keskmes on klassiõed Julia ning Piret. Julia on nautinud terve elu kuulsust ja tähelepanu, naeratanud ajakirjade esikaantel ning säranud seltskonnaüritustel. Kõik tunnevad ja teavad teda. Piret, vastupidi, on elanud peaaegu nähtamatult. Inimesed lihtsalt ei pane teda tähele ning isegi fotodel jääb ta tavaliselt kellegi selja taha.

Pärast paljusid aastaid saavad kaks klassiõde jälle kokku. Ning hakkavad mängima "Aliast". Lihtne seltskonnamäng osutub aga efektiivsemaks inimhingemuukijaks kui kõmureporterid või vilunud psühholoogid. Peaasi, et naised ei hülgaks mängimise põhireeglit - kunagi ei tohi unustada, et mängitakse.