Otsitakse eestlaste lemmikut

„Omavahel võtavad mõõtu kümme "Tõe ja õiguse" karakterit kõigist viiest osast, teiste hulgas mõistagi Andres, Pearu, Karin ja Indrek,“ sõnas Tammsaare muuseumi juhataja Maarja Vaino, kes loodab, et hääletajaid tuleb palju ning võistlus innustab ka romaani kätte võtma.

Vikerraadio peatoimetaja Riina Rõõmuse sõnul lööb Vikerraadio alati hea meelega kaasa ettevōtmistes, mis innustavad inimesi rohkem raamatuid lugema. "Kindlasti on meie kuulajate hulgas neid, kes "Tōde ja ōigust" viimati kooliajal lugesid ja see hääletus on hea pōhjus raamat jälle riiulist välja vōtta ning avastada, et üle aastate uuesti lugedes pakub see suurepärane teos palju enam kui nooruses."

Hääletada saab Vikerraadio kodulehel ehk siis hääletada saab kõikjal, kus on internet, nii kodus kui ka raamatukogudes üle Eesti. Eraldi hääletuspunkt on avatud ka Tammsaare muuseumis Tallinnas, kuhu on eriti oodatud kõik need, kes siiani pole kirjaniku orginaalsisustusega kodus veel käinud.

„Iga lugeja hääl on oluline, seda kinnitavad raamatukogude laenutuste edetabelid,“ on Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse liige Katre Riisalu veendunud. „Seda enam, et ilmumisjärgselt oli „Tõde ja õigus“ üks enim raamatukogudest välja laenatud teos, millest tänaseks on kujunenud eesti kirjanduse tüvitekst.“

Hääletada saab kuni 25. oktoobrini ning osalejate vahel loositakse välja auhinnad. Võitja kuulutatakse välja 30. oktoobril.

Võistlusega tähistatakse 90 aasta möödumist "Tõe ja õiguse" ilmumisest. Raamat tuli välja 30. oktoobril 1926 ning on sellest alates üks loetavamaid ja armastatumaid teoseid eesti lugejate seas.

Romaani juubeliaasta ei piirdu ainult hääletusvõistlusega. 20. septembrist alates hakkavad 39 päeva järjest kõlama Vikerraadio eetris tuntud inimeste esituses lühikesed tsitaadid romaani igast peatükist.

„Lõigud on umbes minuti pikkused ning ei pea silmas seda, et inimene kuuleks iga päev otsekui järjejuttu. Pigem vastupidi – tahaksime, et lõik jääks inimest kummitama, ta tahaks teada, mis edasi sai ning võtaks ise romaani kätte,“ selgitas Tammsaare muuseumi juhataja Maarja Vaino