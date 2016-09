Vaata: 2015. aasta arhitektuuripreemiate nominendid

EALi aastapreemia nominendid: Narva Joaoru rannahoone koos seda ümbritseva puhkealaga, Kohtla kaevanduspark, Pärnu rannastaadioni hoone ning Viljandi krematoorium-tavandisaal. Aastapreemia väljaandmist toetab AS Merko Ehitus.Ühtlasi kuulutas EAL täna välja viis nominenti väikeobjekti preemiale. Mõlemas kategoorias selguvad parimad 9. detsembril teatris NO99 toimuval arhitektuuripreemiate tseremoonial.

«Kui esimesel aastal olid arhitektid tööde esitamisel veel küllaltki tagasihoidlikud, siis tänavu oli pilt juba hoopis rõõmustavam,» rääkis Eesti Arhitektide Liidu president Katrin Koov. «Aastapreemiale esitati kokku kaheksa tööd, mille seast valiti lõppvooru neli nominenti. Väikeobjekti preemiale laekus 15 tööd, millest žürii valis välja viis tugevamat.»

Katrin Koovi sõnul on mõlemas kategoorias nominentide tase väga kõrge, võrreldav mistahes rahvusvahelise arhitektuurivõistlusega. «Rõõmustav on see, et neis töödes tuleb selgelt esile iga meeskonna julge ja isikupärane lähenemine keerukatele ülesannetele. Värskete ideede tunnustamine ongi ju selliste võistluste laiem eesmärk,» märkis Koov.

EAL annab aastapreemiat välja alates 2015. aastast. Laureaaditiitli saaja otsustab väljastpoolt Eestit kutsutud sõltumatu arhitektuuriekspert. Tänavu langetab selle otsuse tunnustatud Hispaania arhitekt Fuensanta Nieto, kelle büroo Nieto Sobejano Arquitectos on võitnud muuhulgas ka näiteks Arvo Pärdi Keskuse arhitektuurivõistluse. Koostöös Merko Ehitusega välja antava aastapreemia suurus on 5000 eurot.

EALi väikeobjekti konkursil osalevad arhitektuursed väikevormid, väikesemahulised ehitised, maastikulised objektid. Preemia suurus on 4000 eurot ning selle väljaandmist toetab Kultuurkapital. Väikeobjekti konkursi 2016 žüriisse kuuluvad: Vesa Humalisto (SAFA), Ivar Lubjak (EAL), Aet Ader (EAL), Edgar Kaare (EMAL), Ilona Gurjanova (EDL).

EALi aastapreemia 2016 nominendid

Narva Joaoru puhkeala ja rannahoone / Kalle Vellevoog

Narva Joaoru puhkeala ja rannahoone

Arhitektuur: Kalle Vellevoog, Martin Prommik, Andrus Andrejev (Arhitektuuribüroo JVR), Tiiu Truus (Stuudio Truus)

Inseneriosad: Inseneribüroo Estkonsult, Contactus

Tellija: Narva Linnavalitsus

Valmis: 2015

Ehitaja: Pärnu REV

Kohtla kaevanduspark / Arno Mikkor

Kohtla kaevanduspark

Autorid: Margit Argus, Margit Aule (KAOS Arhitektid), Joonas Sarapuu (Innopolis Insenerid)

Tellija: Kohtla-Nõmme vald

Valmis: 2015 mai

Ehitaja: AS Eviko

Pärnu rannastaadioni hoone / Terje Ugandi

Pärnu rannastaadioni hoone

Autorid: Jan Skolimowski, Peeter Loo (KAMP Arhitektid); kaasa töötas: Anton Andres (KAMP Arhitektid)

Sisearhitektuur: Raul Tiitus (PINK)

Logo ja viidagraafika: Martin Eelma (Tuumik)

Tellija: Pärnu Linnavalitsus

Valmis: 2016 juuni

Ehitaja: Eventus Ehitus

Viljandi krematoorium-tavandisaal / Viljandi krematoorium

Viljandi krematoorium-tavandisaal

Autor: Raul Vaiksoo (Raul Vaiksoo Arhitektuuribüroo)

Tellija: Felkrem OÜ

Valmis: 2015 september

Ehitaja: Mudel Ehitus OÜ

EALi väikeobjekt 2013-2015 nominendid

KODA by Kodasema / Tõnu Tunnel

KODA by Kodasema

Autorid: kontseptsioon: Taavi Jakobson, Ülar Mark, Hannes Tamjärv, Kalev Ramjalg, Marek Strandberg

Arhitekt: Ülar Mark; sisearhitektid Kariina Kristiina Kaufmann, Kadri Tonto, Hannes Praks; Konstruktor: Egon Kivi

Tellija: Kodasema OÜ

Valmis: 2015 september

RUUP / Tõnu Tunnel

Metsakõlakojad RUUP

Idee autor: Birgit Õigus

Projekti autorid ja ehitajad: Birgit Õigus, Mariann Drell, Ardo Hiiuväin, Lennart Lind, Henri Kaarel Luht, Mariette Nõmm, Johanna Sepp, Kertti Soots, Sabine Suuster

Juhendajad: Aet Ader, Karin Tõugu, Kadri Klementi, Mari Hunt (b210), Tõnis Kalve ja Ahti Grünberg (Derelict Furniture)

Projektijuht: Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakond

Tellija: RMK

Valmis: 2015 september

Tsikuraat / Paco Ulman

Tsikuraat

Idee autor: Saari Sildos

Ehitajad: 1. kursuse arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala tudengid 2012-2013

Ehituspraktika juhendaja: Jaan Tiidemann

Valmis: 2013 august

Ujuv saun / Jakob Meier

Ujuv saun

Autor: Tomomi Hayashi (HG Arhitektuur)

Tellija: Mait Rõõmusaar

Valmis: 2013 august

Uusnurk / Robert Kähr

Uusnurk

Autorid: Anne Rudanovski (skulptor), Anna-Liisa Unt (maastikuarhitekt)

Valmis: 2013 talv, kokku 6 erinevat asukohta kuni 2016.

Esmaesitlusel Tartu Raekoja platsil olid installatsioonil kaasautorid Martin Rästa (graafiline disain), Ardo Ran Varres (heliinstallatsioon), Kerttu Kruusla (video), Andres Sarv (valgustus), Paul Sõrmus (konstruktsiooni konsultatsioon).

Täpsem info mõlema võistluse tingimuste kohta: www.arhliit.ee