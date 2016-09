300 Hispaania noort Eesti filmist: 6,26 punkti

Esmaspäeval jõudis järg ka Vallo Toomla debüütfilmini «Teesklejad», mis sai hindeks 6,26 punkti kümnest.

Hetkeseisuga annab see edetabelis keskmise ehk 7. koha. Juhib Iisraeli lavastaja Maysaloun Hamoudi film «Vahepeal» («Bar Bahar»), mis on kogunud 8,91 punkti. Viimasel kohal on Saksamaad esindava Moldova lavastaja Ana-Felicia Scutelnicu film «Anişoara» 4,59 punktiga.

23st hindamisele minevast linateosest oli eilseks linastunud 11.

Žüriisse kuuluvad 19-25-aastased Hispaania tudengid ja kõige kõrgema keskmise hinde pälvinud film võidab Baski kaupluseketi EROSKI nime kandva auhinna.

«Teesklejad» esilinastus San Sebastianis esmaspäeval. Produtsent Riina Sildose sõnul oli linastusel täismaja ja aplausi jagus pärast filmi lõppu kauemaks. «Küsimuste ja vastuste voor ei tahtnud kuidagi lõppeda,» lisas ta.

Filmi esitlevad Hispaanias režissöör Vallo Toomla, näitleja Mirtel Pohla ja produtsent Riina Sildos, kohal on ka Läti ja Leedu kaasprodutsendid.

Festival lõpeb 24. septembril. Siis selgub ka see, kes võidab uute režissööride kõrvalvõistlusprogrammi peapreemia ehk 50 000 eurot, mille paneb välja Kutxabank. Summa läheb jagamisele filmi autori ja Hispaania levitaja vahel.

Eesti kinolevisse jõuab «Teesklejad» oktoobri alguses.

A-klassi kuuluv San Sebastiani filmifestival on hispaaniakeelse kultuuriruumi mainekaim.