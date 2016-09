Marek Kahro romaan võitis Kangro preemia

Võru maavalitsus annab Bernard Kangro nimelist kirjanduspreemiat välja alates 1990. aastast Võrumaalt pärit või Võrumaast kirjutavatele autoritele. Auhind määratakse Bernard Kangro sünniaastapäeval 18. septembril viimase aasta jooksul ilmunud teose eest, enne Marek Kahrot on auhinna pälvinud mitmed Võrumaaga seotud tuntud kirjanikud.

«Olen meeldivalt üllatunud, et mulle selline väärikas auhind anti. On isegi veidi kõhe tunne astuda samasse ritta, kus seisavad juba Madis Kõiv, Kauksi Ülle, Olavi Ruitlane ja Contra. Ma võtan Kangro preemiat kui väga suurt avanssi ja loodan edaspidises loomingus käsitleda tõsisemalt ka Võrumaa inimesi, loodust ja ajalugu,» rõõmustab kirjanduspreemia üle romaanikirjanik Marek Kahro.

«Kirjanduskonkurss BestSeller on ellu kutsutud selleks, et anda uutele Eesti autoritele võimalus end tutvustada laiemale lugejaskonnale. Loodame selle konkursiga leida veel avastamata pärleid, kellega koostöös tulevikus anda välja palju häid raamatuid, mis lugejaid vaimustaks. Marek Kahro on suurepärane näide kirjanikust, kelle nime võiks tulevikus teada iga eesti lugeja, kes soovib avastada uusi ja andekaid kodumaiseid autoreid,» kommenteerib kirjastuse Pilgrim juht Tiina Ristimets ning meenutab, et kirjanduskonkurss BestSeller ootab uusi käsikirju kuni uue aasta alguseni.

Kirjastuse Pilgrim poolt välja antud «Seal, kus näkid laulavad» on psühholoogiline põnevik, mis kirjeldab hirmu laastavat mõju inimesele ja ühiskonnale. Romaan võitis kirjanduskonkursil BestSeller 2015 esikoha ilukirjanduse žanris. Žürii pidas seda konkursi kõige põnevamaks raamatuks, mis haarab lugeja nii endasse, et seda pole võimalik enne käest panna, kui hommik koidab ja viimane lehekülg läbi.

Marek Kahro on sündinud 1987. aastal ja ta elab Võrumaal. Varem on tema sulest ilmunud noorteromaanid «Kaljud ja kameeleonid» (2011), «Päikseta paradiis» (2012) ja «Viisteist naeratust» (2014). Mareki enda sõnul huvitab teda see, kuidas isiksus areneb ja miks kurjus nii sageli inimhinges esile kerkib. Seetõttu on kõik tema raamatud psühholoogilise kallakuga ning neis tegutsevad omamoodi kangelased, kes osutuvad raskesse olukorda sattudes arvatust palju tugevamaks.