Tallinnas populaarne Erinevate Tubade Klubi laienes Tartusse

Äsja tutvustatud uuringust «Eesti teatri roll ja positsioon ühiskonnas» selgus, et 91 protsenti teatris käinutest ootab, et vaadatav etendus oleks lõbus ja pakuks meelelahutust. Sellistele ootustele vastava teatritüki valimine Draama laiast programmist oli raske, aga mitte võimatu. Lõbu ja lusti pakkusid näiteks Eesti Draamateatri «Tartuffe», aga ka Cabaret Rhizome’i «Otsuse anatoomia».

Eesti teatri festival toimub alates 1996. aastast. Kui algusaastatel tõi festival Tartusse kokku eesti teatri viimase hooaja parimad lavastused, siis viimased viis aastat on Draama olnud kuraatorifestival, kus põhiprogrammi kaheksa lavastust valib välja üks teatrile lähedal seisev inimene. 2016. aastast on aga taas kõik uut moodi – SA Eesti Teatri Festivali ja SA Eesti Teatri Agentuuri korraldatud konkursi parima festivaliidee leidmiseks võitis Tartu Uus Teater, kes ka esmaspäeval algava festivali taga seisab. Draama 2016 kunstiline juht on Tartu Uue Teatri loominguline juht Ivar Põllu.

Teater kui pehme kommunikatsioon

Otsustamine on meie aja vaat et üks põhilisemaid märksõnu. Ikka tuleb kogu aeg ja igal pool otsustada. Ametitesse võetakse inimesi, kes on kiired ja otsustusvõimelised ning julgevad vastu võtta suuri otsuseid. Püünele on tõstetud otsustusvõimeline isend ja see, kes otsustada ei suuda, peab olema madalam kui muru.