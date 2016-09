Kultuuri lühiuudised

Eesti teatrite uus rekord

Eesti teater on taas püstitanud rekordi, sest 1,1 miljoni külastaja piir on ületatud – 2015. aastal külastas statistikas osalevaid etendusasutusi 1 146 564 vaatajat. See teeb 96 317 külastust rohkem kui 2014. aastal. «Võrreldes eelmiste aastatega kasvas 2015. aastal nii uuslavastuste, etenduste kui ka külastuste arv,» nendib Eesti Teatri Agentuuri teatriinfo toimetaja Tiia Sippol.