Andrei Ivanovilt ilmub täna uus romaan

Kirjastuse Varrak peatoimetaja Krista Kaer sõnas värske romaani ilmumise puhul järgmist: «Andrei Ivanov on kirjanik, kelle iga uut teost juba oodatakse. Tema vaatenurk võimaldab lugejatel näha Eesti elu hoopis uues valguses ning suurepärane keelekasutus ja väljenduse kujundlikkus teevad Ivanovi romaanid eriti nauditavaks».

Andrei Ivanov on üks viimaste aastate auhinnatuim ja suurimat tähelepanu pälvinud eesti kirjanik, hariduselt vene filoloog. Eelkõige on Ivanov tähelepanu pälvinud oma Skandinaavia triloogiaga («Hanumani teekond Lollandile» (2012), «Bizarre» (2014), «Kuutõbise pihtimus» (2015)), mille kõik osad on nomineeritud erinevatele kirjandusauhindadele. Lisaks Skandinaavia triloogiale on Ivanovilt ilmunud eesti keeles raamatud «Minu Taani onuke. Tuhk» (2010), «Peotäis põrmu» (2011), «Harbini ööliblikad» (2013), mille eest pälvis ta maineka Vene auhinna NOS, ning «Rasmus Hanseni kirjutuskera» (2015). Andrei Ivanov on 2013. aastast Eesti Kirjanike Liidu liige.

Vene keelest tõlkinud Veronika Einberg

Toimetanud Tiia Valdre

Kujundanud Anne Pikkov

328 lk, kõva köide

Andrei Ivanovi uus romaan «Argonaut» on erinevate endasse sulgunud häälte metsik ja pidurdamatu voog. Need hääled räägivad eestivenelaste elust siin ja praegu. On keskealine läänemeelne mees, kes põlgab südamest kõike vana ja iganenut. On äpardunud luuletaja, kelle ta enesehaletsushood joomatsüklisse tõukavad. On mässumeelne teismeline tüdruk, kes tahab välja murda elu üksluisusest. Ja on veel hulk teisi tegelasi, keda tuleks nüüdisaja karmi mõõdupuu järgi võttes edutuks tunnistada. Kui tavaliselt kirjutab Ivanov emigrantidest, kodumaa kaotanud ja võõrsil elavatest inimestest, siis nüüd on järg jõudnud siseemigrantideni, kes ei leia kodumaal kohta ega asu.