Adele korraldas lahutusteemalise grupiteraapia

Brad Pitti ja Angelina Jolie üheksa avameelset tsitaati oma suhte kohta

Hollywoodi üks kõrgemalt hinnatud paar on lahku läinud. See on avalikkusele väga üllatav sündmus, sest Angelina Jolie ja Brad Pitti kümneaastane suhe on kõrvalt tundunud ideaalne.