Tuntud meestarast tutvustab oma kogu: seks ja eksistentsialism

Neljapäeval, 22. septembril kell 18.00 avatakse Tartu Kunstimajas näitus «The Age of Sex. Fotokunst Margus Punabi kogust» ja kell 19.00 Tartu Kõrgema Kunstikooli galeriis Noorus näitus «Maskuliinne eksistentsialism. Kunst Margus Punabi kogust», kus toimub ka samanimelise kataloogi esitlus.

Avatavad näitused ja esitlusele tulev kataloog on osa suuremast projektist, mis sai avalöögi 14. septembril Tartus Jakobi galeriis näitusega «Avangardi aabits. 1960. ja 1970. aastate eesti kunst Margus Punabi kogust».

«The Age of Sex» Tartu Kunstimajas tutvustab Punabi kogu uusimat fotokunstile keskenduvat suunda, mis sai mõttelise alguse 2012. aastal Viinis, mil Punabi tähelepanu köitis briti fotograafi John Coplansi looming, kelle tööde kõrval on teise olulise välisautorina kogus ka Sally Mann. Olles avastanud fotokunsti välisautorite kaudu, asus Punab koguma ka Eesti fotokunsti, nii on näitusel esindatud Toomas Kalve, Peeter Laurits, Tanja Muravskaja, Ly Lestberg, Liina Siib, Toomas Volkmann, Marge Monko, Mark Raidpere, Anna-Stina Treumund, Herkki Erich Merila, Kiwa ja Sirje Runge. Näituse nimitööks on Jüri Okase kontseptuaalne fotoalbum «The Age of Sex» (1972).

Näitusel 1Maskuliinne eksistentsialism» Nooruse galeriis on eksponeeritud läbilõige kunstikogu kaasaegsemast osast, mis keskendub inimkeha vaatlusele ning enesemääratlemisele läbi seksuaalsuse. Kuigi näituse pealkiri viitab otseselt mehelikkusele, avab ekspositsioon teema üldisemalt inimeseks olemisena.

Esindatud on lai valik autoreid, eesotsas Jaan Toomik, Marko Mäetamm, Meiu Münt, Valeri Vinogradov, Raoul Kurvitz, Alice Kask, Kaido Ole, Rauno Thomas Moss, Enn Põldroos, Kiwa, Andres Sütevaka, Mall Nukke, Merike Estna, Andrus Joonas, Jüri Kask, Paul Saar, Enn Tegova, Valdur Ohakas, Edgar Valter, Mihkel Ilus, Marta Stratskas, Maarit Murka, Epp Maria Kokamägi, Rein Tammik, Lepo Mikko, Evald Okas, Kristiina Kaasik, Peeter Mudist, Ly Lestberg, Elena Figurina, Vladimir Ovchinnikov, Liina Kalvik, Lemming Nagel, Tõnis Vint, Toomas Kuusing.

Kogumik «Maskuliinne eksistentsialism» tutvustab Margus Punabit kunstikogujana ja kaardistab kogu sisu ning kujunemislugu. Kataloogi avavad kolm artiklit mille autoriteks on kunstiteadlased Kadri Asmer, Tiiu Talvistu ning Indrek Grigor.

Kataloogi on kujundanud Peeter Laurits, koostajad Indrek Grigor ja Kadri Asmer.

Näitus «The Age of Sex» (Tartu Kunstimaja, Vanemuise 26, K-E 12.00-18.00) jääb avatuks kuni 16.10.2016.

Näitus «Maskuliinne eksistentsialism» (TKK galerii Noorus, Riia 11, T-L 11.00-18.00) jääb avatuks kuni 08.10.2016.

Näitus «Avangardi aabits» Jakobi galerii (Tartu Lastekunstikool, Jakobi 52, T-R 13.00-18.00) jääb avatuks kuni 12.10.2016.