Katkend uuest Eesti filmist: luuraja võtab luuletajaga viina

Selles ilmuvad vaataja ette kõik filmi peamised tegelased: Gustav Tukile (Jan Uuspõld) lisaks tema sõber, luuletaja Miku Tähn (Rain Tolk), vaenlase agent Nala (Lana Vatsel) ning Gustavi kolleegidest luurajad Kalmer (Peeter Jalakas), Lembit (Ivo Uukkivi), Siim (Pääru Oja) ja Madis (Priit Võigemast).

«Rahvusvaheline kriis on jõudnud Gustavi koju ja eraellu,» ütleb katkendile saateks režissöör Toomas Hussar.

Produtsent Ivo Felt täiendab: «See on üsna oluline hetk filmis: peategelane Gustav on äsja olukorra üle kontrolli kaotanud ja libastunud. On suur küsimärk: mis saab edasi? Luureametnikel on põhjust karta halvimat, kuna libastunud Gustav võib käituda ettearvamatult.»

Film jõuab kinodesse reedel.

