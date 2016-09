Filmide toetuskava maht tõuseb miljoni euroni

Film Estonia eesmärk on soodustada väliskapitali juurdevoolu Eestisse ning Eesti ja välismaiste filmitootjate koostööd audiovisuaalteoste tootmiseks Eestis.

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul on toetuskava pilootprojekti mahu kahekordistamine väga oluline samm Eesti filmivaldkonnale, sest see aitab kaasa meie filmitegijate osalemisele rahvusvahelises filmitööstuses, teisalt elavdab see majandust. «Välistootjaid on vägagi huvitatud eesti filmispetsialistide, võttepaikade, samuti tipptehnoloogia ja taristu ning teenusepakkujate kasutamisest filmimiseks Eestis. Pilootprojekt on praeguseks hoogsalt käivitunud ning suurenev toetuskava maht võimaldab kindlasti Eestit välismaistele filmitegijate jaoks senisest veelgi atraktiivsemaks muuta,» ütles Saar.

2016. aasta fondi jääk oli augustis ligi 60 000 eurot ning investeeringutena oli Eestisse jõudnud ligi poolteist miljonit eurot. Novembri alguses toimub selle aasta viimane Film Estonia taotlusvoor. Prognoosi kohaselt peaks 1 miljoni euro suuruseks tõusev filmide toetuskava maht tooma Eestisse 2017. aastal vähemalt 3,3 miljonit eurot. Tagasimakse suurus on 20-30 protsenti Eestisse toodud väliskapitali summalt.

Väliskapitalil tuginev filmi- ja seriaalitootmise toetamise pilootprojekt Film Estonia avanes käesolevast aastast. Toetuskava rahastab Kultuuriministeerium ning haldab Eesti Filmi Instituut (EFI). Ka kultuuripoliitika alusdokument «Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020» ning Eesti Filmi Arengusuundade dokument 2014-2020 näevad ette, et Eestis toetatakse filmikunsti rahvusvahelistumist ja kaastootmist teiste maade filmiettevõtete ja -tegijatega.