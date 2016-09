Võidab see, kes vaatab Euroopa filme!

Võistluse esimene etapp kestab kuni 15. detsembrini. Selleks ajaks peavad osaleda soovijad ära vaatama 10 Euroopa filmi, registreerima need filmid projekti kodulehel www.europeanfilmchallenge.eu ja jagama filmivaatamiskogemusi sõpradega sotsiaalmeedias Facebookis, Twitteris või Instagramis, kasutades teemaviidet #europeanfilmchallenge ning postitades filmi vaatamist tõendava foto. Filme võib vaadata kõikidel legaalsetel platvormidel - kinos, televisioonis, internetis ja VoD-platvormil. Iga vaadatud film annab ühe punkti, lisapunkte saab teenida eri platvorme kasutades ja väiksemate Euroopa riikide filme vaadates.

#EuropeanFilmChallenge toimub Loov Euroopa MEDIA programmi toetusel ja selle korraldajateks on Eestis A-One Films Estonia, Lätis kino Bize ja Leedus kino Pasaka.

«Me otsisime võimalust, kuidas muuta Euroopa filmide vaatamine ja Euroopa kinokunstist rääkimine vaatajatele põnevaks,» ütles projekti looja Greta Akcijonaite Leedu kinost Pasaka. «Erilise tähelepanu all on noorte režissööride tööd ning filmid riikidest, mille kinokunst ei pruugi olla väga tuntud.»

Projekti autor rõhutas #EuropeanFilmChallenge võistluse positiivset külge kogu filmitööstuse jaoks, sest sellest võivad kasu saada kõik - tootjad, levitajad, kinod, internetiplatvormid, telekanalid. Korraldajate soov on innustada kõiki Euroopa filmide näitamisega seotud kanaleid kasutama #EuropeanFilmChallenge logo ja teavitama võimalikku publikut, et Euroopa filme vaadates on võimalik osaleda võistluses ja võita reis Berliini. Plaanis on võistlust jätkata ka 2017. aasta kevadel, mil auhinnaks on reis Cannes'i filmifestivalile.

Lisaks on Eesti, Läti ja Leedu Loov Euroopa MEDIA programmi kontaktpunktid välja pannud MEDIA 25. juubeli eriauhinna. Igast riigist valitakse üks õnnelik, kes saab võimaluse osaleda 29. Euroopa Filmiakadeemia auhinnagalal, mis toimub 10. detsembril Wroclawis, Poolas.

Loov Euroopa MEDIA on Euroopa Komisjoni toetusprogramm, mille eesmärk on suurendada filmisektori konkurentsivõimet ja teoste ning loovisikute piiriülest liikuvust, et jõuda laiema publikuni.

Registreeru võistlusele: www.europeanfilmchallenge.eu. Loe lisainfot Facebooki lehelt https://www.facebook.com/European-Film-Challenge ja Loov Euroopa veebist www.looveuroopa.ee.