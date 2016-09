Kino Sõpruse alustab helgete filmide sarja «Positiiv»

Vaatad kinokavasid ja mõtled, mis võiks olla selline film, mis ei ehmata, ei tekita halba tuju, ei ole labane ja mis ikkagi annaks Sulle midagi, millega oma elu veidi positiivselt vürtsitada. No teate ju, selline film, et peale vaatamist kinosaalist väljudes maailm kordades parem välja näeb.

Helgete filmide sari «Positiiv»toob igal kuul ekraanile filmiajaloost tuntud elurõõmsaid ja mõtlemapanevaid teoseid, nii uhiuusi kui ka veidi vanemaid. Pühapäevaõhtune seanss aitab eemale peletada lähenevat sinist esmaspäeva ja annab pagasi ees ootavate tundmatute väljakutsetega tegelemiseks. Teisipäeva keskpäeval toimub filmi kordusseanss, kuhu on eriti teretulnud seenioridest filmihuvilised!

Matthew Warchuse «Ukhus»

Aasta 1984. vaevab Suurbritanniat mitu kuud kestnud kaevurite streik. Riik läkitab väikestesse kaevanduslinnadesse streigimurdjaid, streikijate pered on sattunud äärmisesse kitsikusse. Walesi küla Onllwyni rahvamajas heliseb telefon ning tundmatu toetusgrupp LGSM tahab streikijate perede toetuseks raha anda. Kui Onllwyni esindaja saabub Londonisse raha vastu võtma, ootab teda ees suur üllatus ja peadpööritav lugu inimestevahelisest sõprusest.

Raske on leida kahte nii erinevat kogukonda kui Walesi kolkaküla mehised kaevurid ning Londoni Soho lärmakad lesbid ja homod. Matthew Warchuse lustakas komöödia «Uhkus» viib need kaks äärmust kenasti kokku. Eelarvamused on mõlemas leeris tugevad, kui LGSM grupp tuuakse Onllwyni kaevuriteõhtule külla. Vastuvõtjateks on aga küla agarad naised, kes ei hooli kellegi seksuaalsetest eelistustest: nende jaoks on kõige tähtsam võõra inimese osutatud solidaarsus ja toetus.

Warchuse film ei räägi ainult kaevuritest ja homodest. See on lugu sellest, kuidas ka väikestest tegudest võib kasvada muutusi toovaid asju. See räägib võõra inimese põhjustatud loomuomasest hirmust ja oma eelarvamuste võitmisest. «Uhkus» on pisarateni liigutav lugu väikese kogukonna jõust ja võimatust võitlusest, mis lõpuks siiski võidetakse.

«Uhkus» osutus Suurbritannias 2014. aastal üllatavalt menukaks ning pole ka ime – see on filmide «Billy Elliott», «The Full Monty» ja «Brassed Off» hingesugulane. Filmis näeme suurt hulka Briti tippnäitlejaid, teiste seas teevad siin kaasa Imelda Staunton, Bill Nighy, Paddy Considine ja Sherlocki sarjast tuttav Andrew Scott.

Parim asi tasub alati jätta viimaseks: filmi põhineb tõestisündinud lool. Kasvõi filmi viimane stseen, mis paneb kõige paadunumagi kinokülastaja rõõmupisaraid valama.