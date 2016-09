EFK ette astuvad kõik peadirigendid

Igaüks neist on «Peadirigentide» sarja valinud kava, mis iseloomustab koori ning selle hinnatud kõla. Sarja avakontsert «Päikeselaulud» toimub 2. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 4. oktoobril Estonia kontserdisaalis, juhatab Kaspars Putniņš, kes alustas oma kolmandat hooaega EFK ees peadirigendina.

«Peadirigentide» sarja jaoks tellis Kaspars Putniņš Galina Grigorjevalt uue heliteose «The Dark Night of the Soul», mis tuleb avakontserdil esiettekandele. Lisaks kõlavad Sofia Gubaidulina «Canticle of the Sun» (tšellole, löökpillidele ja koorile), soleerib tšellist Leho Karin, ja Frank Martini Missa topeltkoorile, mida peetakse üheks kõige mõjusamaks meie aja missamuusikaks.

Putniņši sõnul räägivad teosed sügavast müstilisetest kogemusest ja jumalikust sisekaemusest, kuna on kirjutatud oluliste müstikute tekstidele. «Sofia Gubaidulina lõi oma teose Püha Franciscuse tekstile ning pühendas selle tšellistile Mstislav Rostropovitšile. Teine müstiline tekst on pärit keskaegsest Hispaaniast Püha Risti Johannese sulest ning see on aluseks Grigorjeva imelisele uuele helitööle,» tutvustab kava Putniņš. «Kõik kolm teost on väga erilised, kuna kaevuvad sügavaimatesse südamesoppidesse ja need on ausad vestlused iseenda ja Jumalaga.»

2017. aastasse jäävad kontserdid teiste peadirigentidega. Märtsis on koori ees Paul Hillier kavaga «Öölaulud», aprillis juhatab Tõnu Kaljuste Alfred Schnittke «Reekviemi» ja Arvo Pärdi «Misereret» ning mais pakub Daniel Reuss publikule kuulamiseks kava «Arieli laulud».