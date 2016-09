Kinos Artis avatakse ETV2 inimõiguste filmikuu

Inimõiguste kuu avab kinoseanss Artises 28. septembril, kus algusega kell 18 saab näha filmi «Sonita» afgaani tüdrukust, kes soovib saada räppariks. Sonita perekonnal on tema eluga aga teised plaanid. Filmile järgneb arutelu, kus lapsabielude, naiste rolli ja inimõiguste teemadel räägivad Kari Käsper (Inimõiguste Keskus), Kristi Ockba (MTÜ Mondo) ja Kristina Papsejeva (Seksuaaltervise Liit).

Artises toimuvale kinoseansile on kõik huvilised oodatud, sissepääs on tasuta.

«Sageli on Afganistani elust rääkivad filmid süngetes toonides ja lootusetu lõpuga,» ütles Arengukoostöö Ümarlaua juht Sigrid Solnik kinos linastuvat filmi tutvustades. «Tahtsime inimõiguste filmikuu puhul näidata aga midagi teistsugust - anda inspiratsiooni, et ka rasketes olukordades on võimalikud üllatavad ja ilusad lõpud. Küllap sellele aitas kaasa ka Sonita tahtejõuline olek ja afgaani neiu kohta üllatav hobi ning unistus,» rääkis Solnik.

«Algava filmikuu teemad on vaatamata tõsisele toonile haaravad ja inimesed, kelle silmade kaudu saab maailma näha ja tunnetada, huvitavad. Näha saab lugu noorest naisräpparist, kelle elu teeb unistuste kannapöörde, Ameerika naisjuristist, kes lahendab ainsa välismaalasena Afganistanis kohtuasju, Süüria abielupaarist, kelle armastus sai alguse Assadi vanglas ning kahel pool maailma erinevaid müüre elavatest inimestest. Kõik neli dokumentaalfilmi on uued ning rahvusvahelistel festivalidel auhindu ja tunnust pälvinud meistriteosed,» selgitas ERRi dokumentaalfilmide ostja Viola Salu.

Filmid «Sonita» ja «Süüria armastuslugu» jõuavad MTÜ Mondo filmikogu vahendusel ka Eesti koolidesse.

Filmide kava ETV2-s:

4. oktoobril «Sonita»

Rokhsareh Ghame Maghami dokumentaalfilm «Sonita» räägib 18-aastasest kindlameelsest afgaani tüdrukust, kes elab Teheranis ja unistab saada kuulsaks räppariks. Kuid perekonnal on temaga teised plaanid. Nad tahavad tüdruku kiiresti mehele panna, et saada raha, mida on hädasti vaja poja pulmade korraldamiseks. Ahastuses Sonita kirjutab oma probleemist räpploo, teeb video ja riputab selle internetti. Laulust «Brides for Sale» (Pruudid müügiks) saab sensatsioon. Dokumentaalfilm «Sonita» on saanud lisaks muudele arvukatele auhindadele Sundance'i filmifestivali peapereemia dokumentaalfilmi kategoorias ja publikupreemia Amsterdami filmifestivalil.

11. oktoobril «Motley õigus»

Taani dokumentalisti Nicole N. Horanyi «Motley õiguse» peategelane, 38-aastane Kimberley Motley jättis oma mehe ja kolm last USA-sse ning läks kaitseadvokaadina tööle Kabuli. Ta on ainus välismaa jurist ja ainus naine, kel on lubatud töötada Afganistani kohtutes, kus ta kaitseb Lääne ja Afganistani kliente, keda süüdistatakse kriminaalkuritegudes. Alguses tuli Kimberley Kabuli raha pärast, kuid aja jooksul sai sellest midagi muud. Mitte kunagi varem USA-st lahkunud Kimberley nägi, kui halvasti töötab Afganistani kohtusüsteem ja kuidas rahvusvaheline üldsus ei pööra sellele Afganistani ühiskonna küljele mingit tähelepanu. Viis aastat hiljem veendakse teda edasi töötama, kuid isiklikud ähvardused ja üha halvenev olukord riigis teeb selle väga raskeks.

18. oktoobril «Süüria armastuslugu»

Briti režissööri Sean McAllisteri «Süüria armastuslugu» jutustab Amerist ja Raghdast, kes kohtusid kahekümne aasta eest vanglas. Nad abiellusid pärast vabanemist ja perre sündisid lapsed. Mässumeelne ja poliitiliselt aktiivne Raghda ei suuda aga piirduda üksnes pereeluga ja peab otsustama, kumb on tugevam, kas armastus kodu või kodumaa vastu. Andekama briti režissööri võimas ja liigutav film perekonnast ning pagendusest on võitnud peapreemia Sheffieldi dokumentaalfilmide festivalil, samuti filmifestivalil «One World».

25. oktoobril «Müürid»

Hispaanlaste Pablo Iraburu ja Mugeltxo Molini «Müürid» on film inimestest, kes elavad ja töötavad kahel pool müüre, mis jooksevad Mehhiko ja USA, Hispaania ja Maroko, Iisraeli ja Palestiina ning Lõuna-Aafrika ja Zimbabwe vahel. Jättes poliitika kõrvale, keskenduvad režissöörid probleemi inimlikule küljele.

Inimõiguste kuu filmid on ETV2 eetris teisipäeviti kell 22.05 alates 4. oktoobrist.

Filmid jõuavad vaatajateni Eesti Rahvusringhäälingu, MTÜ Mondo, Arengukoostöö Ümarlaua ja Briti Nõukogu koostöös.