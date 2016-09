Raadio 2 katsetab uusi äratajaid

"Meie saade saab olema heatahtlik reedene kolmpooltund. Kui see saade oleks elusolend, siis tema välimust võiks kirjeldada kuidagi nii: tuules lehviva isase kašmiirsalli seest vaatab välja päevakaja- ja kultuurihuviline teravavõitu nina, mille all podiseb aeg-ajalt õrnale muigele veniv suu. Jäsemed on kahvatud ja tippspordikauged, mis ei tähendaks, et ta nt. spordiklubis rühmatreeningus ei võiks osaleda," kirjeldab saatele omase muhelusega Gert Zavatski.

"Ainus asi, mille vastu ta võitleb, on ääremaastumine, sest rubriigis "Hommik Heinamaal" pöörab ta oma pilgu iga kord uude maakonda, otsides sündmusi, mis tema pealinnakeskset eluvaadet kõigutaks," lisab Gert.

"Me ei uuri sugugi ainult seda, mis toimub Tallinnas või Tartus, vaid jagame vihjeid, mis toimub näiteks Märjamaal või hoopis Ida-Virumaal," selgitab Jakob.

"Reede on 5-päevast töönädalat harrastava seltskonna viimane tõsine pingutus enne nädalavahetuse lõõgastavat minnalaskmist. Meie püüame anda oma kuulajatele äratuse, mille toel see päev vastu pidada ja ilma liikluses huligaanitsemata nädalavahetusele vastu sõita," ütlevad saatejuhid.

Jakob Rosin on raadioeetrisse kippunud juba alates lapsepõlvest ja väiksena tegi ta kodus kassettide peale lausa oma raadiosaateid. Selle ammuse soovi ajendil õpib Jakob praegu ülikoolis ajakirjandust. "Ajakirjanduse alal töötan praegu ka tehnoloogiaportaali Geenius.ee kaasautorina ning löön kaasa erinevates projektides ja ettevõtmistes, alates Eesti Pimedate Liidu ajakirja kirjutamisega ja lõpetades Arvamusfestivali kommunikatsioonimeeskonna liikmeks olemisega," ütleb ta.

Töö raadios annab Jakobile palju ja temagi annab raadiole vastu. "Minu teada ei ole Raadio 2-s enne töötanud nägemispuudega saatejuhti. Nüüd töötab. Olen sünnist saati pime, ma ei näe mitte midagi," ütleb Jakob,

Tööst vabal ajal on Jakob tegev Eesti Pimedate Liidu juhatuse liikmena ning Euroopa Pimedate Liidu veebi- ning mobiilirakenduste ligipääsetavuse võrgu ekspertgrupi liikmena.

Gert Zavatski on pikalt nautinud pereisa rolli, kuid nüüd on aeg raadiotööks küps. "Olen just poolteist aastat kestnud lapsehoolduspuhkuselt naasnud jutuhimuline pereisa. Et mu ettevõtjapõlv filmistuudios Smoked Sparrow üha tõsisemat hoiakut nõuab, siis on reedehommikune äratajatöö väga heaks tasakaalupommiks," ütleb ta.