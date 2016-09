Collegium Musicale sünnipäevakontserdil kõlab Galina Grigorjeva «Pslam 104» maailmaesiettekanne

Dirigent Endrik Üksvärav iseloomustab Galina Grigorjeva uut teost "Psalm 104" järgmiselt: «Müstiline. Elurõõmus. Ülev. See on maailma loomise lugu. Kiidab Jumalat selle eest, mis ta on teinud. Maailma loomine on sümboolselt sellesse ka sissekirjutatud - helide hargnemine, kasvamised väikestest osadest suureks, kusjuures iga kord on alguspunkt erinev. Teost iseloomustab ka paljuhäälsus ja kirkad värvid, mis selle tulemusel tekivad.»

Teos kuulub tsüklisse «Loomine/Sünd», mis koosneb viiest Collegium Musicalele kirjutatud eesti helilooja teosest: Helena Tulve /Maarja Pärtna «See algab”», Mirjam Tally/ Kristiina Ehin «Sinu vari», Jaak Sooäär / Jaan Kaplinski «Kus on vaikus, sinna koguneb tolm», Galina Grigorjeva «Psalm 104» ja Tõnu Kõrvits/Doris Kareva «Linnuteelaev». Neist viimase esiettekanne toimub 30. oktoobril kell 18 Niguliste kirikus.