Kumus algab kunstifilmide festival

"Kumu kunstifilmide festival (KuFF) on Eesti esimene ja ainus filmi ning visuaalse kunsti suhetele keskenduv kultuurisündmus. Festivali raames näidatakse Kumu auditooriumis nelja päeva jooksul nii dokumentaalseid, lavastuslikke kui ka eksperimentaalseid kunsti- ja kunstnikufilme, mille autorid on ühel või teisel viisil seotud visuaalkunstiga ning teevad selle suhte oma töödes nähtavaks. See võib tähendada nii keskendumist filmi pildikeelele ja selle nihestamist, kunstimaailma siseelu dokumenteerimist kui ka filmi- ja videokunstistrateegiate ühendamist.

Sel aastal planeerib festival juba läbimängitud formaatide ja teemaplokkide (nt fookus ühel autoril, arhiivil jne) kõrval tuua veelgi teadlikumalt ja otseselt sisse kunsti ja filmi suhted, tehes seda näitusekeskkonna ja ekraanipinna ümbervahetamisel.

Teiseks suuremaks uuenduseks on open call. Suve alguses kuulutab KuFF välja võimaluse saata oma videotöid eelkonkursile, mille alusel valib rahvusvaheline žürii teosed skriiningprogrammi.

Kolmandaks festivali arenduseks on super 8 mm filmitegemise õpituba, mille viib läbi Ameerika päritolu kunstnik Christopher Gorski.

KuFF jätkab koostööd Oberhauseni lühifilmide festivaliga, Fundacja ARToniga ning toob publiku ette kaks Briti Nõukogu ja Film Londoni poolt kureeritud programmi “Moving Pictures: Artists’ Films from the Film London Jarman Award”.

Festival kestab pühapäevani. Lisaks filmidele toimuvad ka artist talkid.

Programmi saab näha siit: http://kumu.ekm.ee/kumu-kunstifilmide-festival-kuff/