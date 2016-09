Rock Cafe taasavamine üllatusi ei paku

Programmijuht Enar Essensoni sõnul on praegu kõige suuremaks väljakutseks programm. «Kuni augusti lõpuni kestnud segase olukorra tulemusel saime sellega tegelema hakata alles käesoleval kuul ning teatavasti on Eesti A klassi bändidel kalendrid pikalt ette juba kinni,» ütles ta.

Programmijuhi sõnul läbib klubi ka värskenduskuuri. «Värskendamine tähendab seda, et uute sponsorlepingute eel võetakse maha eelneva operaatori poolt paigaldatud turundusmaterjalid. Lisaks parandatakse suurel määral baaride tööd ning uute diivanite näol külastajate mugavust,» selgitas ta. «Samuti paigaldatakse uus helisüsteem ning valguspark. Ruumiline lahendus säilib suurel määral nii nagu oli.»

Sisuliselt jätkab Rock Cafe senisel live-muusika kontsert-klubi kursil. «Kontserte on seinast seina, klubimuusikast kuni rocki ja ballaadi-diivadeni. Üks selline korralik kontsert-klubi peab lihtsalt eksisteerima igas pealinnas. Kinnitamisel on ligi kümme kuupäeva sellel hooajal, mis kõik on väga põnevad,» lubas ta.

Klubi omanik on uus ettevõte RCM Invest OÜ, kelle juhtkonda kuulub üks inimene, autoärimees Hander Latt, kes programmijuhi sõnul soovib pigem olla taustal ning lasta asjatundjatel tööd teha ning klubi juhtida.

Uuenenud kontsertklubi avab uksed 21. oktoobril, mil tähistatakse ka sünnipäeva. Laval on Singer Vinger ning Super Hot Cosmos Blues Band.

Kogu programm on saadaval kodulehel ning Facebookis.