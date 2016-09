Raadio 2 argihommikuid hakkab juhtima näitleja

"Räägime ilusatest asjadest, aga ka koledatest asjadest. Eriti just koledatest. Aga seda ilusasti, mis peaks looma meeldiva õhkkonna ja parendama inimeste hommikusi ärkamissooritusi. Üritame sisse tuua ka hariduslikku-informeerivat segmenti, millega meie pakutav saateteenus oleks huvitav võimalikult laiale ringile inimestele. Kas see välja tuleb, see on omaette küsimus," ütleb Dannar Leitmaa ja jätab õhku ootuse, et nalja hakkab saama omajagu.

"Ma arvan, et meie esimene eesmärk on teha saade, mis sobib hommikusse, ja luua oma kuulajatele hea foon ärkamiseks. Selleks hommikuprogramm ju ongi, et oleks hea ärgata. Seega teemade valik ja käsitlus peaks olema pigem sõbralik ja muhe. Keegi vist hommikul mingit maailmalõpu kuulutamist kuulata väga ei taha. Samas räägime kindlasti ka tõsistel teemadel. Usun, et saab olema huvitav! Arvan, et oleme Dannariga ka piisavalt erineva tausta ja erialaga inimesed, et igav meil ei hakka," täpsustab Karl-Andreas Kalmet.

"Raadiotöö on pikemat aega juba huvi pakkunud ja olen kindlasti olnud ka keskmisest suurem raadiokuulaja. Seepärast ei pidanud ma väga kaua mõtlema, kui selline võimalus avanes," lisab ta.

Ka Dannar on raadios töötamise võimalust kaua oodanud. "Väiksena kuulasin palju Raadio 2, mistõttu olen ma alati väga erutunud, kui ma näiteks stuudios näen Koit Raudseppa. Siis ma mõttes kiljun ja küsin autogrammi, aga õnneks olen säilitanud rahuliku fassaadi. Kaassaatejuhiga läks muidugi natuke viltu, kuna ma pakkusin kaassaatejuhi otsinguil raadio juhtidele välja Kalmeti, aga ma ei teadnud, et neid on kaks tükki. Aga ma usun, et me harjume teineteisega ja midagi väga hullu ei juhtu," naljatleb Dannar.

Kindel on see, et Raadio 2 uuenenud hommikuprogramm toob eetrisse kaks vinget ja särtsu täis meest. Dannar Leitmaa ja Karl-Andreas Kalmet teevad Raadio 2 kuulajate tuju heaks alates 3. oktoobrist, esmaspäevast neljapäevani, alates kell 6.30.