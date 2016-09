Eesti kultuuri täheatlas: esimene nooreestlane

Eesti kultuuri täheatlas: eestlase portree

Mis eestlase kehaehitusse puutub, siis kuuluvad nad keskmisesse inimtõugu, mida ei saa nimetada ei väga ilusaks ega ka mitte päris inetuks. Nad on keskeltläbi harilikust mehest natuke väiksemad. Kogu nende keha on kokkusurutud ja kõhetu. Nende nägu on kahvatupruun, sisselangenud põskede ning kaugele etteulatuvate sarnadega. Nende silmadel on elav sinine värv ning nende pilk on läbitungiv ja terav.