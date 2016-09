Muusikapäeval tõstetakse rambivalgusse Kozlova-Johannes ja Uusberg

“Eesti muusika on juba mõnda aega rõõmustanud oma suure ja kireva mitmekülgsusega. Nii muusikapäeva fookusheliloojate Kozlova-Johannese ja Uusbergi kui ka Peterburi ansambli kavas olevate heliloojate puhul on tegemist äärmiselt isikupäraste ja omanäoliste loomeisiksustega, kes suudavad jätkuvalt üllatada ja nauditavaid helirännakuid pakkuda,” põhjendab Eesti Heliloojate Liidu juht Märt-Matis Lill, miks just Uusberg ja Kozlova-Johannes on tänavuse rahvusvahelise muusikapäeva keskmes.

Tatjana Kozlova-Johannes tutvustab oma tegemisi ja maailma Kloostri aidas kell 12.30. Heliloojat usutleb Andrus Laansalu. Publik saab osa ka Kozlova-Johannese ühest lemmikhobist, kokakunstist. Kuidas täpsemalt, selgub sündmuspaigal.

Kozlova-Johannes on tuntumaid noorema põlve eesti heliloojaid, kelle teoseid iseloomustavad peen tekstuur ja ebatavalised kõlavärvid. Originaalsete helitööde eest on Kozlova-Johannest hinnatud mitmete auhindadega nii Eestis kui ka välismaal. 2015. aastal tunnustati teda Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemiaga.

Kell 16.00 on nüüdismuusikahuvilised oodatud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammersaali kuulama Venemaa ühte tippansamblit Zvukovõje Puti´d, kelle mitmekesises kavas on nii eesti kui ka vene nüüdismuusikast. Tänu Eesti Heliloojate Liidu ja Peterburi Heliloojate Liidu koostööle Tallinnas esinev ansambel on tegutsenud üle 20 aasta. Ansambli nimi viitab helilistele teekondadele ja nii on muusikalised rännakud viinud neid sagedasti ka väljapoole Venemaad. Eesti heliloojatest on kavas Andrus Kallastu, Tatjana Kozlova-Johannese ja Marianna Liiki looming.

“Heliloojate Liidu koostöö venelastega on hämmastaval kombel alanud üsna hiljuti, ehkki enne 1990ndaid suheldi aktiivselt. Liidu praeguse hetke olulisemaid prioriteete on väliskontaktide võrgustiku laiendamine ja rahvusvahelise koostöö arendamine. Zvukovõje Puti ja nende kontserdi kavas olevate heliloojate puhul on tegemist vene nüüdismuusika absoluutsete tippudega. Lisaks sellele on nad Zvukovõje Puti festivali - mis on suurimaid ja olulisemaid nüüdismuusikasündmuseid Venemaal – nimiansambel,” rõõmustab Lill Eesti-Vene koostöö üle.

Saarlasteni jõuab Pärt Uusbergi ja tema loomingut tutvustav eriprogramm. Helilooja ja koorijuht Pärt Uusberg on paljulubavamaid uue põlvkonna eesti heliloojaid, kes on jõudnud koguda palju tuntust ka väljaspool kodumaad. Saarlasi külastab ta enda asutatud kammerkooriga Head Ööd, Vend, kes on võitnud ka mitmeid auhindu. Uusberg on kirjutanud palju koorimuusikat eesti autorite tekstidele, aga ka ansambliteoseid, klaveripalu ning orkestri- ja filmimuusikat. Tema muusikat iseloomustab heakõlalisus kõrvuti lihtsuse ja sügavusega.

Eesti heliloojad rahvusvahelise muusikapäeva programmis

Tallinn

Kohtumine Tatjana Kozlova-Johannesega, musitseerivad Tarmo Johannes (flööt), Merje Roomere (viiul), usutleb Andrus Laansalu. Kloostri Ait, algus kell

Uue muusika ansambel Zvukovõje Puti (Peterburg), kavas Andrus Kallastu, Marianna Liik, Tatjana Kozlova-Johannes, Leonid Rezetdinov, Alexander Radvilovich, Sergey Slonimski. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammersaalis, algus kell 16.00

Saaremaal