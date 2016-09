Paljud, kes sotsiaalmeedias ülekannet kommenteerisid, tunnistasid, et ülekanne oli surmigav ning nad olid sunnitud kanalit vahetame. Postimehe foto-videotoimetuse juhataja Erik Prozes jagab oma muljeid.

«Vaatasin ERMi ülekande kohusetundlikult lõpuni. Enim jäi meelde metafoor tumedatest ja karvastest sisserändajatest, kes ütlevad «mää»,» märkis Prozes. «Esmasel kuulmisel vaimukas, aga see kordus vähemalt kolm korda. Väga hea produktsioon oli. Aga hirmus igav ka. Maja ise on huvitavam. Ekspositsioon loodetavasti kah.»

«Kokkuvõttes sain ikkagi melanhoolia ja regilaulu üledoosi. Eestlaseks olemise raskus, pikk ja tume teekond. Ja pausidest jäi mulje, et see nüüd see koht, kus ma pean mõtlema, et aru saada. Natuke nürimeelsed, nagu meid eestlaseid baltisakslaste poolt kirjeldati.»