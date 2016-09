Kaspar Jancise animafilm «Piano» võitis Kreekas auhinna

Tegemist on Kreeka suurima ja olulisima animafilmide festivaliga, millega koos toimub ka filmiturg. Animasyros on oluline kohtumispaik filmitegijatele, oma ala professionaalidele ja filmipublikule. Varasemast on Kaspar Jancise «Piano» saanud auhindu nii Venemaa, Gruusia kui Bulgaaria festivalidelt. Lisaks on film saanud Eesti Kultuurkapitali audiovisuaalse sihtkapitali 2015. aasta animafilmi preemia.

«Piano» on peategelaseta film, kus peakaotanud tegelaste elud põimuvad dramaatilisel ja vähem dramaatilisel kombel ühes tavalises paneelmajas. Film valmis stuudios Eesti Joonisfilm ja filmi valmimist toetasid Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital.