Muusikapäeva otseülekanne: keelpillikvartett Prezioso

Kell 12.30 esineb Telliskivi loomelinnakus Funderbeamis keelpillikvartetti Prezioso. Ülekannet sellest võib vaadata siinsamas.

Keelpillikvartett Prezioso koosseisu kuuluvad Hanna-Liis Nahkur (viiul), Mari-Katrina Suss (viiul), Helena Altmanis (vioola), Andreas Lend (tšello), «Sümfooniline lõuna»

Keelpillikvartetti Prezioso kuulub neli noort muusikut, kes kõik on ka ERSO liikmed. Kvartetti on saatnud edu mitmetel konkurssidel ning nad on andnud kontserte nii Eestis kui ka välismaal, näiteks Soomes, Venemaal, Hollandis ja Saksamaal. Kvartetti iseloomustab mitmekesine repertuaar klassikast popmuusikani.

Prezioso on esitanud mitmete eesti heliloojate uudisteoseid, näiteks Tõnu Kõrvitsa, Liis Viira, Mirjan Tally ja Sven Grünbergi sulest, ning teinud koostööd pianistide Mihkel Polli ja Age Juurikase, klarnetist Toomas Vavilovi, kitarristide Ain Agana ja Jaak Sooäärega jpt-ga. Nende mängu iseloomustavad energilisus, intensiivsus ja nooruslikkus ja inimlik sügavus.