Muusikapäeva otseülekanne: Kristjan Randalu

Kell 12.30 esineb pianist Kristjan Randalu Tallinna puuetega inimeste kojas. Ülekannet sellest võib vaadata siinsamas.

Džässpianist Kristjan Randalut peetakse oma põlvkonna silmapaistvamaks ja originaalsemaks muusikuks. Tema lavapartnerite hulka on kuulunud sellised nimed nagu Dave Liebman, Nguyên Lê, Nils Petter Molvaer ja Dhafer Youssef ning ta on soleerinud selliste mainekate orkestrite ees nagu Stuttgarti Kammerorkester, Tallinna Kammerorkester ja Londoni Sümfooniaorkester. Kontserdid on viinud Randalut maailma eri otstesse, näiteks Türki, Prantsusmaale, Koreasse, Austraaliasse ja mujale. Muusikutee vältel on teda ka korduvalt tunnustatud, näiteks Grammy nominatsiooniga 2006. aastal.