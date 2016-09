Muusikapäeva otseülekanne: Robert Jürjendal

Kell 15.00 esineb kirtaarist Robert Jürjendal Solarise keskuses. Ülekannet sellest võib vaadata siinsamas.

Robert Jürjendal on tuntud eesti muusik, kitarrist ja helilooja ja pilliõpetaja. Ta alustas oma loometeed 1980. aastatel elektroakustiliste katsetustega Eesti Raadio ja Tallinna Linnahalli stuudiotes ning kitarristi ja laulukirjutajana ansamblis 777. Aastatel 1992−1997 osales ta Robert Frippi «Guitar Craft» kursustel Saksamaal, Grossderschaus. Ta on ka ansamblite Weekend Guitar Trio, Fragile ning UMA asutaja ja kaasasutaja.

Aktiivse muusikuna on ta töötanud koos nii eesti kui ka välismaa artistidega, alates Tõnis Mäest ja Riho Sibulast ning lõpetades Jan Bangi ja Andi Pupatoga. Koos eri ansamblitega on ta esinenud mainekatel festivalidel mitmel pool maailmas, salvestanud palju heliplaate, kirjutanud filmi- ja teatrimuusikat, akadeemilist loomingut eri ansamblikoosseisudele jpm. Tema loomingu tuumiku moodustavad elektroakustilised teosed kitarridele. Robert Jürjendal on välja andnud kaks sooloplaati «Rõõmu Allikas» ja «Valguse palsam». Hetkel on ta pühendunud sooloesinemistele, kasutades erinevaid kitarre ja elektroonikat.