Sven Grünberg ERMile: olgu Jõud sinuga!

Kommenteerib helilooja Sven Grünberg: See, et meil on nüüdsest suurejooneline ERM, on juba saavutus omaette. Ehk pisut liiga kandiline, kuid mis seal ikka. Vaatasin eile avaüritust ja kui algas lavastus, mõtlesin, et seda tüüpi klähvimine pole minu jaoks ja läksin tagasi oma töötuppa. Pärastpoole tulin siiski tagasi, et vaadata, kas asi paranenud ja kui nägin vana sõpra Tõnis Mägi silmapaistvalt head rolli tegemas oli taas selgem, soojem. Meie elust kipub viimastel aegadel kaduma helgus, rahu ja tasakaal ning seda oleks rohkem oodanud näha-kuulda ERMi avapeol. Mõistagi ei oota ma roosamannat, pigem ikka tarka, konstruktiivset positiivsust. On ju seegi olemas. Muidugi, eks aeg ole ka laiemalt vaadates morn. Aga oli ka mitmeid väga meeldivaid momente, näiteks intervjuud olid meeldivad ja igati hästi tehtud. Aga ERMile edu! Let the force be with you - (nagu öeldi «Tähtede sõja» filmis).