NUKU teater kuulutab välja publikukutsungi konkursi

Neljakümne kolme päeva pärast, 13. novembril, avab NUKU teater ja muuseum uuenenud teatrikompleksi uksed. Lisaks uuenenud ilmele soovib teater leida ka uue ja värskekõlalise publikukutsungi. Konkursile oodatakse heliteoseid igas vanuses ning mistahes stiili viljelevatelt nii professionaalsetelt kui ka harrastusheliloojatelt.

Teatris etenduste algust tähistav publikukutsung on oluline teatrielement, mis annab publikule teada, et on aeg saali siseneda. Kutsung ei peaks publikut tagant kiirustama, vaid andma viisakalt märku, et trupp on valmis etendusega alustama. NUKU teatri publikukutsung peaks sobima nii päevaste, lastele suunatud etenduste ette, kui ka õhtuste, täiskasvanutele suunatud etenduste algusesse.

Konkursi tingimused:

esitada kaks heliteost pikkustega 15–20 ja 30 sekundit;

esitatavad heliteosed peavad olema valmisproduktid ehk lõppviimistletud salvestised;

heliteostes võib kasutada nii akustilisi (akustilised instrumendid, hääl jne) kui ka virtuaalseid elemente (VST, sünteesitud helid jne)

heliteosed tuleb esitada digitaalselt WAV-failidena,

helifailide resolutsioon peab olema 48kHz/24Bit.

Loodavad heliteosed ei pea omavahel olemuselt sarnased olema. Konkursi tähtaeg on 28. oktoobril, oma osaluse koos heliteostega saab esitada aadressil publikukutsung@nuku.ee. Hindava komisjonini jõuavad teosed anonüümselt.

Konkursi võidutöö valivad välja teatri kunstiline juht Taavi Tõnisson, lavastaja Vahur Keller, näitleja ja lavastaja Mirko Rajas, teenindusjuht Anna Leiner ja kirjandustoimetaja Kati Kuusemets. Komisjoni juhib teatri heliosakonna juht Mait Visnapuu.

Võitjale on välja pandud 300-eurone auhinnafond, mis sisaldab 150-euro suurust summat, priipääset kõigile 2017/2018 hooaja esietendustele ja 1.-4. juunil toimuva visuaalteatrifestivali peaesineja etendusele ning teose autori äramärkimist NUKU kodulehel.

Käesoleval hooajal 65. juubelit tähistav NUKU teater on Eesti ainus professionaalne nukuteater. Teatri repertuaari kuuluvad nuku-, sõna- ja visuaalteatrilavastused igas vanuses publikule: väikelastele, alg- ja põhikoolilastele, noortele ja täiskasvanutele. Lavastuste loomisel pannakse teksti asemel suuremat rõhku pildile ehk visuaalile, mille võivad moodustada elemendid eri teatri- ja kunstiliikidest (näiteks liikumine, nuku- ja objektiteater, muusika, multimeedia kasutamine, kujutavad kunstid jm). Alates 2007. aastast on teater korraldanud igakevadist rahvusvahelist nuku- ja visuaalteatrifestivali ning alates 2010. aastast kuulub teatri juurde ka tegevuslik nukuteatrikunsti muuseum.