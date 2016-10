Uus sari tegi Netflixi katki

Inimesed sööstsid seda mõistagi kohe vaatama ning selle tõttu sattusid Netflixi serverid mitmel pool maailmas tavapärasest suurema koormuse alla. Twitterisse ilmus palku pahaseid ja hädalisi säutse: «Netfilx is down and I’m dying».

Luke Cage / Swear Jar / Twitter

Tõrge kestis mitu tundi. Ka Luke Cage ametlik Twitteri-konto oli probleemist teadlik ning avaldas rahustava teate: «Netflixi kangelased juba tegelevad asjaga. Vahepeal, ärge unustage SEDA» ning postitas teksti juurde pildi purgist kirjaga Swear Jar.

Luke Cage on kuulikundel ja üleinimliku jõuga mustanahaline superkangelane, kes tegutseb Marveli koomiksiuniversumi.