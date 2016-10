Seitsme eesti mehega ümber maailma ühe ajuvabama riigi

«Viisnurgaga barett, Fidel Castro, sigarid, suhkrurooistandused, Havanna tänavatel sõitvad seitsekümmend aastat vanad Ameerika «laevad», Che Guevara, Kuuba kriis, Havanna rumm, Guantanamo vangla, viimane kommunismikants otse Ameerika külje all... See on paljuski kõik, mis meile pähe tuleb, kui kuuleme sõna Kuuba,» kirjeldas saate autor Laur-Leho Kaljumets. «Mis seal tegelikult toimub, käisime aasta tagasi seitsmekesi uurimas.»

Kaljumetsa sõnul tehti ring ümber Kuuba ajaloo koorma all õndsalt ägava 70 aasta vanuse Chevroletiga.

«Viieteistkümne päevaga ümber maailma ühe ajuvabama riigi. Ja ajuvaba ei pea tähendama alati halba,» täpsustas ta. «See on retk meie endi lähiajalukku, sest Kuuba on täna seal, kus Eesti oli aastal 1989. Lisaks imeline loodus, kohalikud maitsed ning imelised inimesed.»

Ta lisas, et pilt sellest riigist eriti selgemaks ei saanud. «Pigem vastupidi. Sama asja räägivad ka inimesed, kes käivad Kuubal paar korda aastas. Kuubast lihtsalt ei ole võimalik aru saada ja seegi on üks selle riigi võludest.»

«Eesti lipp ümber Kuuba» jõuab vaatajateni alates teisipäevast, kell 21.35 ETV2s.

Vaata reisisaate treilerit siit: