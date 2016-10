Kadastiku elulooraamatut ületas vaid üks teos

Apollo ning Rahva Raamatu kaupluste eelmise nädala müügiedetabelikeste selgub, et see teos, mis on Kadastiku omast veelgi ihaldusväärsem. Selle nimi on «Tark tee terviseni», autoriks Rene Bürkland. Kadastiku raamat on mõlema poeketi edetabelis alles teisel kohal.

Allpool mõlema keti edetabeli esimesed kümme müüduimat raamatut. Pärast pealkirja, nagu ikka, koht eelmisel nädalal.

Apollo

Rene Bürkland «Tark tee terviseni» Mart Kadastik «Nüüd ma siis kirjutan» «Muinasjutud» 3 George R.R. Martin «Tants lohedega. Jää ja tule laul V osa 1. raamat» «Minecraft. Aastaraamat 2017» 1 Vladislav Koržets «Laulud või nii» Sophie Hannah «Suletud kirst» 2 «Mikside raamat» 5 Judy Hall «Kristallide piibel 2» 4 Tiina Lang «Jaanus Nõgisto. Vaatan korraks tagasi» + CD Valge lind 8

Apollo e-raamatud

Sophie Hannah «Suletud kirst» 3 Peter Swanson «Mõrva väärt» 5 J. A. Redmerski «Sarai tapmine» 6 Giulia Enders «Võluv soolestik. Kogu tõde ühe alahinnatud elundi kohta» 7 Diana Gabaldon «Rändaja. 1. raamat» 2 Anna Sundberg, Jesper Huor «Ma armastasin terroristi» Ann Granger «Surnu vees» Katariina Tammert «Inglid ja kelmid. Rannaromaan» 9 Contra «Minu Läti. Anekdoot tõelisest eestlasest» 4 Clare Mackintosh «Ma lasen sul minna» 10

Rahva Raamat

Rene Bürkland «Tark tee terviseni» Mart Kadastik «Nüüd ma siis kirjutan» Rene Bürkland «Tervise alkeemia» George R.R. Martin «Tants lohedega V osa 1. raamat» Silvi Väljal «Jussikese seitse sõpra» 4 Marianne Suurmaa «Minu Saksamaa» Sophie Hannah «Suletud kirst» 1 Vladislav Koržets, Kaarel Koržets «Koržetsi suur kalaraamat» 3 Giulia Enders «Võluv soolestik» Linda Liukas «Tere, Ruby! Programmeerimisseiklus» 5

Rahva Raamatu e-raamatud