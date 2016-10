Selle maja looja elutöö sai kaante vahele

Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm kirjutas raamatu eessõnas, et Krause elutöö kataloogide neljas osa on väljapaistev nii ehitiste valiku kui ka oma sisukuse ja esteetilise väärtuse poolest.

«Johann Wilhelm Krause kinkis Tartule, Eestile, kogu Euroopale ainulaadse kultuurimälestise – ühe kõige terviklikuma ja paremini säilinud valgustusajastu ülikooli ansambli Euroopas. Need hooned ja see park ei ole pelgalt majad ja puud, see on ühe ülikooli ja ühe linna vaimne ruum – lihtne, tõsine ja väärikas,» kirjeldas Kalm.

Eessõnas seisab, et Krause oli teenäitaja, kelle ideede alusel sai Tartus teoks see, millest meie regiooni teistes linnades toona alles unistati ja mida nüüd nii meie kui ka teised Euroopa ülikoolid siiralt ja õigusega imetleme.

«Nüüdisaegse ülikooli vajadustele sobiksid paremini moodsad õppe- ja teadusruumid, ometi on Tartu Ülikool palju pingutanud selle nimel, et ka Krause rajatud müüride vahel püsiks vilgas akadeemiline elu. Õppe-, töö- ja ekspositsiooniruumideks renoveeritud ajalooline arhitektuuriansambel valiti selle aasta veebruarikuus Euroopa kultuuripärandi märgise väheste kandjate hulka. See on kõrgeim rahvusvaheline tunnustus ülikooli püüetele sobitada omavahel ajaloolise kinnisvara säilitamise vastutus aktiivse õppe- ja teadustöö vajadustega,» tõdes Kalm.

Esimeses kataloogis meenutas kunstiajaloo professor Juhan Maiste, et uurimistöö kava visandas ta esimest korda 1996. aastal Õpetatud Eesti Seltsis peetud ettekandes. Kakskümmend aastat hiljem, paljude innustunud kolleegide koostöös on see unistus nüüd terviklikult kaante vahel.

«Olen uhke ja tänulik professor Maistele ja kõigile neile enam kui kolmekümnele kaastööd teinud autorile selle ainukordse ettevõtmise teoks saamise eest. Kõik ajaloolise ülikooli ehitusprojektid on sellega avalikkusele kättesaadavaks tehtud. Sellise suurteose üle tunneks uhkust iga ülikool,» kiitis rektor.

«Johann Wilhelm Krause. Ülikool Emajõe Ateenas / Die Universität im Embach-Athen. Kataloog 4» koostajad on kunstiajaloo osakonnast professor Juhan Maiste ja Anu Ormisson-Lahe. Oma panuse kataloogi neljandasse osasse on andnud paljud autorid nii Eestist kui välisriikidest: Annegret Kriisa, Gerd-Helge Vogel, Epi Tohvri, Moonika Teemus, Aija Taimiņa, Kristiina Tiideberg, Lea Leppik.