Karismaatilised tantsijad näitavad mehe ilu

Publiku ees on koreograafide ja tantsijatena Eesti kaasaegse tantsu valdkonna noored ja karismaatilised tegijad Raho Aadla ja Joonas Tagel. Lavastuse emotsionaalselt karge liikumiskeel ja esteetika puudutab iga vaataja hingekeeli, atmosfääri aitavad maalida helilooja Rolf Roosalu ja valguskujundaja Karolin Tamm. Lavastaja Raho Aadla dramaturgiliseks abiks on Mari-Liis Eskusson.

Lavastuse produtsent Heili Lindepuu sõnul võib pealkirja „DI“ tähendust mõista erinevalt ja see vabadus vaatajale jäetakse, kuid anname ka endapoolseid vihjeid. DI kui divine ehk jumalik/ebamaine.

Jumalikkus on olemas igaühes, kuid kaotades iseennast, pillatakse käest ka meie endi loodud täiuslikkus. Raho ja Joonas kohtuvad laval, et läbi kahe isiku moodustada üks taevane tervik. See sünnib läbi liikumise, põimides neisse tundelisuse ja igavikulise harmoonia.

Lavastaja Aadla sõnul on “DI” lavastus, mille kujunemisele on tugevalt aidanud kaasa koostöö helilooja Rolf Roosaluga. Neoklassikalises võtmes helilooming valmis lavastaja ja helilooja tihedas koostöös ja vastastike impulsside, ideid arendamisega põimusid helid ja liikumised.

Lisaks muusikale toimuvad rännakud ka tantsijate-koreograafide Raho Aadla ja Joonas Tageli kehade läbi. Mõlema looja jaoks oli koostöö meeldiv, arendav, motiveeriv ja nad ootasid ja otsisid pikalt, leida võimalus peale TÜ Viljandi kultuuriakadeemia lõpetamist koos lavastada ja tantsida.

Raho Aadla on koreograaf, tantsija ja tantsuõpetaja. Lõpetanud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti eriala ning täiendanud end Iisraelis, Hiinas, Taanis ja Jaapanis. Raho sai 2016. aastal Eesti teatri aastaauhindade jagamisel Kristallkingakese auhinna (noorele silmapaistvale artistile esimeste märkimisväärsete tööde eest, silmas peeti eripalgelisi rolle Tallinna Tantsuteatri lavastustes ja otsingulisi performance´eid Kanuti Gildi SAALis).Hetkel õpib ta EMTA Lavakunstikooli füüsilise teatri magistrantuuris.

Rolf Roosalu on inimestele tuntud kui laulja ja helilooja. Kevadel lõpetas ta EMTA elektromuusika loomingu eriala. „DI" on esimene tantsulavastus, millele ta on kirjutanud originaalmuusika.

Lavastust on võimalik veel näha 19. oktoobril Tartu Uues Teatris, 26. novembril Tallinnas Vaba Laval. Aadla ja Tagel annavad lisaks 9. oktoobril Tartus kõigile avatud meistriklassi.