Sõpruses tuleb Werner Herzogi retrospektiiv

Ta on armastatud ja imetletud lavastaja, kelle kirg filmitegemise vastu on sünnitanud hullumeelseid ideid ja hulljulgeid projekte. Suur austus inimese ja looduse vastu ning kustumatu uudishimu toovad tema filmidesse soojuse ja kire.

Herzogi esimesed mängufilmid vormisid olulisel määral tema stiili. Varastes töödes testis ta mitmesuguseid filmitegemise meetodeid ning aastate jooksul on need muutunud Herzogi firmamärkideks. Sõpruse retrospektiivil linastub seitse Werner Herzogi varajast mängufilmi, millest neli on tehtud koostöös Saksamaa kõige kurikuulsama näitleja Klaus Kinskiga. Kinski oli näitleja Jumala armust. Ta oli iseõppinud geenius, vapustav egomaan, argpüks, kangelane, ekstremist ja märatseja – võimatult karismaatiline tüüp.

Herzogi retrospektiivi eelseansil näeb dokumentaalfilmi „Minu armsaim vaenlane Klaus Kinski“ (1999), milles režissöör selgitab oma tormilist suhet 1991. aastal hinge heitnud geniaalse näitlejaga.

„Me austasime teineteist vastastikku. Isegi teineteise mõrva kavandades.“

Eellinastus:

5.10.2016 19:00 - "Minu armasaim vaenlane Klaus Kinski" / "Mein liebster Feind - Klaus Kinski" (1999)

Kava:

13.10.2016 19:00 - "Ka kääbused on alustanud väiksena" / "Even Dwarfs Started Small" (1970)

14.10.2016 19:00 - "Aguirre, Jumala viha" / "Aguirre, the Wrath of God" (1972)

15.10.2016 19:00 - "Igaüks iseenda eest ja Jumal kõigi vastu" / "The Enigma of Kaspar Hauser" (1974)

16.10.2016 19:00 - "Klaasist süda" / "Heart of Glass" (1976)

17.10.2016 19:00 - "Nosferatu, öö fantoom" / "Nosferatu the Vampyre" (German version, 1979)

18.10.2016 19:00 - "Fitzcarraldo" (1982)

19.10.2016 19:30 - "Cobra Verde" (1987)