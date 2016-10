Eesti Filharmoonia Kammerkoor 35

«Peadirigendid» on sari, kus kontsertidel seisavad koori ees neli peadirigenti läbi aastate: asutaja Tõnu Kaljuste, Paul Hillier, Daniel Reuss ja praegune kunstiline juht Kaspars Putniņš. Dirigendid on sarja valinud kava, mis iseloomustab koori ning selle hinnatud kõla.

Putniņš tellis sarja jaoks Galina Grigorjevalt uue heliteose «The Dark Night of the Soul», mis tuleb avakontserdil esiettekandele. Lisaks kõlavad Sofia Gubaidulina «Canticle of the Sun» (tšellole, löökpillidele ja koorile), soleerib tšellist Leho Karin ja Frank Martini Missa topeltkoorile, mida peetakse üheks kõige mõjusamaks meie aja missamuusikaks.

Putniņši sõnul räägivad teosed sügavast müstilisetest kogemusest ja jumalikust sisekaemusest, kuna on kirjutatud oluliste müstikute tekstidele. « Kõik kolm teost on väga erilised, kuna kaevuvad sügavaimatesse südamesoppidesse ja need on ausad vestlused iseenda ja Jumalaga.»

2017. aastasse jäävad kontserdid teiste peadirigentidega. Märtsis on koori ees Paul Hillier kavaga «Öölaulud», aprillis juhatab Tõnu Kaljuste Alfred Schnittke «Reekviemi» ja Arvo Pärdi «Misereret» ning mais pakub Daniel Reuss publikule kuulamiseks kava «Arieli laulud».