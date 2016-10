Ott Sepp teeb täiesti üksinda nalja

Sest mitte keegi ei tea, isegi Ott ei tea. Ott Sepal ei ole viimasel kaheksal aastal jõule olnud. Ott Sepp on kaheksa sügist järjest kirjutanud Tujurikkuja sketše.

Ja kõige kurvemad on alati jõulud, sest siis on aastavahetuseni juba nii vähe aega, et kirjutama peab ka öösiti.

Nüüd on see orjus möödas, sest Tujurikkuja lõppenud! Seega on Ott Sepp lõpuks vaba. Ja mida teeb Ott Sepp oma tiibade, vabaduse ja rõõmuga? Ta istub maha ja hakkab kirjutama oma elu teist stand-up komöödiat! Sest Ott Sepp ei saa teisiti ta peab kirjutama, sest Otil on nii palju öelda. Ta on nii vaba, et laseb lahti oma esimese stand-up show meeskonna ja teeb seekord kõik ise...

Ott Sepa stand-up turnee «Suur Rõõm Väikestest Asjadest» saab alguse kolmapäeval. Kuid Von Krahlis toimuvale esietendusele ei ole võimalik enam pileteid osta. Kuni 31. oktoobrini tuuritab Sepp aga mööda Eestit, ta külastab nii Moostet kui Kuressaart, aga loomulikult ka Viljandit, Pärnut ja teisi põnevaid paiku.