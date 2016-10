Sinilinnust varastati Ahv. / Sinilind

Kohviku Facebooki lehel on kirjas üleskutse: «Armsad kliendid, kes te külastasite meie kohvikut 24. septembri õhtul! Palume oma Ahvi tagasi. Meil on hea meel näha, et tundsite end meie juures hästi- tantsisite ahviga ja ahvita, võtsite ta isegi oma shotiringi ning andsite ka tekiila kõrvale soola, aga kõik töötajad tunnevad kolleegist väga puudust. Palume Ahv tagasi tuua esimesel võimalusel!»

Postimees ühineb üleskutsega - palun viige Ahv Sinilindu tagasi!