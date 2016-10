Video: kuula pala Robert Jürjendali uuelt plaadilt

13. oktoobril ilmub Robert Jürjendali sooloplaat «Lihtminevik». «Vahel juhtub, et unistad albumi salvestamisest ja saad tulemuseks salvestatud unistuse. «Lihtminevik» on selline unistus,» ütles Jürjendal

«Lihtminevik» on kümne looga instrumentaalne kontseptuaalalbum, mille teljeks on inimmaailma ajalikkus ja mõistmine, et isegi kui me näeme kõvasti vaeva ja anname endast parima, kaovad meie elud viimaks ikka lõputusse tühjusse.

Kitarrist Robert Jürjendali kolmas sooloplaat «Lihtminevik» nihutab kitarrimängu piire samaaegselt elektroonilise ambient’i ja minimalismi suunas. Jürjendali muusikalise mõtlemise põhilisteks märksõnadeks on endiselt kõlaline metafüüsika ja improvisatsiooniliste helipiltide maalimine. Uue kvaliteedina on Jürjendali värskel albumil aga lisandunud proge-rock’ile iseloomulik intensiivsus. Näiteks loos «Ei või jaa» taaselustab see 1970ndate proge-rock’i kuldaja eredaid harmooniaid. Samas «Vanad jutud» oma atraktiivse rütmipildiga on kantud juba uuema aja eksperimenteerivast mõtlemisest. Loo «Vanad jutud» ja albumi «Lihtminevik» rütmilise ülesehituse rolli kannab Eesti üks parimaid trummareid Andrus Lillepea.

Robert Jürjendali helikeele eripäraks plaadil «Lihtminevik» on üksteisesse sulanduvate harmooniajärgnevuste kasutamine. Eriti selgelt ilmneb see lugude «Sulavad mälestused» ja «Üles, üles» muusikalises arenduses. Justkui vastukaaluks keerulistele harmooniakäikudele võib kõnealusel plaadil kuulda ka ballaadlikke kompositsioone ja muusikalist kulgemist läbi heljuvate elektrooniliste kõlavärvide. Album pakub kindlasti mitmekülgseid elamusi kõigile innovaatilise muusika austajatele.

Videoanimatsiooni loole «Vanad jutud» tegi Signe Jürjendal.

Robert Jürjendal

1990. aastate algusest peale on Roberti muusikaline tegevus suuremal või vähemal määral keskendunud improvisatsioonilise elektrilisele nüüdis-kammermuusikale, mida ta on viljelenud selliste ansamblite ja projektide ridades nagu Fragile (koos Arvo Urbiga), Weekend Guitar Trio (koos Mart Soo ja Tõnis Leemetsaga), Three Corners of the World (koos David Rothenbergi ja Petri Kuljuntaustaga), Quartet for the End of Time (koos Weekend Guitar Trio ja Markus Reuteriga), UMA (koos Aleksei Saksi, Iris Oja ja Andi Pupatoga), Slow Electric (koos Peter Chilversi, Tim Bownessi ja Tony Leviniga) ja This Fragile Moment (koos Toyah Wilcoxi, Markus Reuteri, Chris Wongi ja Arvo Urbiga).

Robert Jürjendali sooloplaat «Lihtminevik» on CD kujul 13. novembril saadaval plaadipoodides üle Eesti.

Plaati saab alates tänasest ette tellida Nailboardi veebipoest — goo.gl/bRKezZ

Robert Jürjendal feat. Andrus Lillepea

SIMPLE PAST / LIHTMINEVIK

No Or Yes / Ei või jaa 03.34 Brothers / Vennad 03.05 Kettle / Katel 02.01 Melting Memories / Sulavad mälestused 03.59 Up Up / Üles, üles 04.16 Old Stories /Vanad jutud 06.35 Aine / Substance 04.32 Above / Kohal 04.24 More / Veel 04.23 Simple Past / Lihtminevik 09.00

Muusikud:

Robert Jürjendal — puutekitarr, kitarrid, löökriistad, klahvpillid (1, 6, 8, 9), Neunaberi efektid

— puutekitarr, kitarrid, löökriistad, klahvpillid (1, 6, 8, 9), Neunaberi efektid Andrus Lillepea — trummid (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

— trummid (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Lotte — «veepiisad» (6)

— «veepiisad» (6) Six — hingamine (9)

— hingamine (9) Muusika ja seaded — Robert Jürjendal

Trummide seaded — Andrus Lillepea

Produtsent — Robert Jürjendal

Salvestanud ja kokku mänginud Robert Jürjendal Aaviku talus aprillist augustini 2016. Trummid salvestas ja mängis kokku Indrek Patte Matrix Studios. Valmendas Indrek Patte Matrix Studios. Kujundas Kati Katkosilt. Pildistas Robert Jürjendal. Kaanejoonistus Anti Jürjendalilt.

Eelolevad kontserdid: