Viljandi kitarrifestivalil kuuleb absoluutseid maailmalegende ja kodumaist raudvara

Oma maksimaalset võimekust näitab Hollandi kitarrist Jan Akkerman, kes on kindlasti paljudele kitarristidele eeskujuks. «Tean, et paljud eesti muusikud on üles kasvanud Akkermani ansambli «Focus» hittidega nagu «Sylvia» ja «Hocus-Pocus»,» ütleb festivali kunstiline juht Ain Agan. Akkermani pika karjääri jooksul Eestis antud kontsert saab kindlasti olema märgilise tähendusega.

Norra kitarrist Eivind Aarseti esituses kõlab aga ainulaadne muusikaline nägemus, mis neelab ja peegeldab kogu muusikat, säilitades samal ajal kadestamisväärse individualismi ja meisterlikkuse. Aarseti kontsert pakub nii intiimsust kui intensiivsust. Rahvusvaheliste artistide nimistu sellega aga ei lõppe. Nii on suve jooksul oodata veel üllatusi sügisesel Viljandi Kitarrifestivalil üle astuvatest artistidest, kes publiku võimaste muusikaliste elamustega teise dimensiooni viivad.

Kodumaine paremik

Viljandi Kitarrifestival on alati üles rivistanud ka kodumaised legendid ning tulevikutähed. Sel aastal on festivali raames au välja kuulutada Robert Jürjendali juubelikontsert. Jürjendal on suurepärane kitarrist, hinnatud ansamblikaaslane nii Eestis kui välismaal, lugupeetud õppejõud ja inspireeriv helilooja. Temaga koos tähistavad Madis Metsamart, Taavi Kerikmäe, Mart Soo, Tõnis Leemets, Aleksei Saks, AinAgan ja Riho Sibul. Juubeliridadel aga jätkame – festivalil tehakse 75. sünnipäeva puhul kummardus ka Paul Simonile. Maailmakuulsa duo Simon ja Garfunkel liikme hitte mängivad Ants Õnnis, Tõnu Raadik, Henno Soode ja Joosep Sang mandoliinidel, neid toetamas Ara Yaralyan kontrabassil ja Aleksandra Kremenetski löökpillidel.

Ei saa üle ega ümber plaadiesitlustest nendib Agan, lisades, et Viljandi kitarrifestivalil on olnud õnn pea igal aastal mõnd uut kitarrimuusika albumit esitleda. Sel aastal esitleb oma uut albumit ansambel Juhan. Nii esitavad Jaak Sooäär, Henno Kelp, Andrus Lillepea ja Riho Sibul muusikat, mis on inspireeritud Juhan Liivi luulest. Samuti kuuleb festivalil Erki Pärnoja filmiliku soundiga albumit «Himmelbjerge». «Terve plaat on nagu jutustus, mis algab Taevamäe tipust, veedab öö salapärases grotis, tuleb galopiga mäest alla, peatub jalamil aeglaseks tagasivaateks ning keskendub siis mäe otsast alla vuliseva oja voolamisele,» kirjutab Eesti Ekspressi arvustaja Priit Hõbemägi.

Nukuteatris astub üles Weekend Guitar Trio koosseisus end eesti muusikalukku kirjutanud Tõnis Leemets soolokavaga «Illusioon» ning festivali avab Jalmar Vabarna oma värske sooloalbumi «Minapilt» kavaga.

Harjutamine, areng ja tunnustus

Kitarrifestivali kolm põhilist eesmärki on pakkuda uusi väljakutseid eesti muusikutele ja heliloojatele, tuua festivalile kitarrimuusika maailmanimesid ning harida noori kitarrimängijaid. Nii on Viljandi Kitarrifestival alati oluliseks pidanud kitarriõppe alast koostööd ning arengut. Festival annab välja iga-aastast Tiit Pauluse nimelist noore kitarrimängija preemiat, mis aitab ühel väljapaistval Eesti noorel muusiku end kitarriõpingutel täiendada. Traditsiooniliselt esineb preemia laureaat ka tulevasel Viljandi Kitarrifestivalil. Nii saab seekord kuulda eelmise aasta laureaati, noort talenti Paul Neitsovit.

Erki Pärnoja / Kitarrifestival

Nagu igal aastal, toimuvad sellelgi korral festivali raames kitarriõpilastele mõeldud töötoad, kus noori virtuoose juhendavad võimekad pedagoogid – Ola Bengtsson (Rootsi) ja Andre Maaker ning kõik välismaised artistid annavad oma meistrikursuse. Õppeprotsessi lõpetab õpilastest moodustatud kitarriorkestri kontsert, kus kõigile antakse võimalus ka soleerida. Kontserdi teise poole sisustab juhendaja Andre Maaker Bad Habits Trioga koos Peedu Kassi (kontrabass) ja Ahto Abneriga (trummid).

Festivali melu

Muide, kitarrimuusikat saab festivalil nautida mitte vaid kontserdisaalides, aga ka näiteks öises veetornis. «Öökontserti koos väikeste meeldivate üllatustega publikule on alati saatnud menu. See on midagi tõelistele seiklushingedele ja romantikutele – see on ainus klassikalise kitarrimuusika kontsert festivalil, aga öökontsert on alati oma erilise atmosfääri ja esmaklassiliste muusikutega üks festivali pärle,» ütleb Agan. Sel aastal esineb Viljandi Vanas Veetornis oma soolokavaga noor ja andekas Kirill Ogorodnikov. Kitarrifestivalilt ei puudu ka seekord kitarrimeistrite päev, kus meistrid omi uusi pille esitlevad ning ka oma instrumendi korrashoidmist nõustavad.

Traditsiooniliselt lõpetab festivali õhtud üks mõnus jämm Tegelaste Toas, kus muusikat mängib majabänd ning tihti satuvad hoogu ka festivalil esinevad artistid. Festivalile on võimalik soetada ka päevapasse ning kui ei ole mahti terveks nädalaks Viljandisse sõita, on võimalus kujundada endale üks meeldejääv ning inspireeriv nädalavahetus.