Kuhu kadus euro? Näitus selgitab

Näitus analüüsib ja esitleb aastatel 2006-2015 Euroopa Liidu toetuste eest ehitatud objektide valikut Eestis, mis moodustavad olulise ja äratuntava kihi meie linna- ja maamaastikes. Avamisel võtavad sõna EALi president Katrin Koov, kultuuriminister Indrek Saar, Ettevõtluse Arendamise SA juhatuse esimees Hanno Tomberg, kirjanik Jan Kaus ning näituse kuraatorid Karin Bachmann, Merle Karro-Kalberg ja Anna-Liisa Unt.

«EALi kuraatorinäitus püstitab kriitilise küsimuse, kuidas euroraha on mõjutanud ehitatud keskkonna kujunemist Eestis. Raha jagamine ehitusvaldkonnas on vastutusrikas ülesanne – selle tulemused mõjutavad meie kõigi ühist ruumi,» sõnas Katrin Koov. «Näitusel välja toodud õnnestunud ehitised on aidanud parandada üldist ruumikultuuri taset ja tõsta elukvaliteeti. Seega tasub panustada kvaliteetsesse arhitektuuri!»

«Meie üheks selgeks sihiks on luua Euroopa Liidu vahenditega keskkond, kus inimestel on hea elada ja ettevõtetel paremad eeldused areneda. Kuraatorinäitusele valitud projektid on ilmekaks ja loodetavasti innustavaks näiteks selle kohta, et Eesti erinevatesse piirkondadesse suunatud toetuste abiga on võimalik saavutada ka kvaliteetset arhitektuuri,» ütles Hanno Tomberg.

Näitus jääb arhitektuurimuuseumi külastajatele avatuks 30. oktoobrini, sissepääs muuseumipiletiga.