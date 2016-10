Mudlumilt ilmus kolmas raamat

«Linnu silmad» liigub mööda unenäolist, tihedat meelekangast. Erinevaid jutte ühendab illusoorse ja reaalse vaheline pingeväli. Kohal on kõiksugused metafüüsilised teemad, aga neile on lähenetud mõnusa kodukootud nurga alt, mis muudab tõsise ja pühaliku naljakaks ja lähedaseks ning tõstab nii mõnegi igapäevase asja erilisesse aupaistesse. Iga inimene siin keerulises maailmas unistab ja tahab olla tubli, aga alati ei tule välja.

Mudlum kirjutab sellest nii, et on tervislik ja lohutav lugeda. Naerda või vähemalt muiata saab ka ja see on samuti väga oluline.