Hinnatud stsenaristilt ilmub korraga film ja raamat

Andris Feldmanis «Viimased tuhat aastat» / Raamat

Raamatupoodidesse jõudnud «Viimased tuhat aastat» räägib ajast, mil viimase inimese viimase hingetõmbeni on jäänud tuhat aastat. Raamatu keskne tegelane Niko elab Berliinis. Tal on korter ja mõned sõbrad. Ta veedab oma päevi mängides, süües ja magades. Ta on täiesti normaalne inimene. Samasugune kui kõik teised selles tulevikus, kus masinad hoolitsevad inimeste nagu oma vanadekodus elavate vanemate eest.

Selles vaikelus, kus inimestel pole enam funktsiooni, on midagi väljakannatamatut. Paljud löövad käega, ent Niko ootab, teadmata täpselt mida. Kõik muutub, kui ta näeb sajanditevanust filmi «Terminaator 2», mille painajalik nägemus inimkonna tulevikust ei lase tal enam oodata. Niko sukeldub Vanasse Kultuuri, et kogeda eluiha nagu möödunud lugude kangelased. Ent uued läbielamised viivad ta vaimse kokkukukkumise äärele. Kui Niko kohtab Verat, näib talle, et on viimaks leidnud tähenduse ja õnne. Aga see on kõigest lõpu algus. Meie kõigi jaoks.

«Viimased tuhat aastat» kirjastas kirjastus Varrak, raamatu on toimetanud Jan Kaus.

Andris Feldmanis ja Livia Ulman on hinnatud noored stsenaristid. «Teesklejatele» eelnes näiteks režissöör Moonika Siimetsaga homofoobiateemaline lühikomöödia «Roosa kampsun». Stsenaristidepaar on aidanud Mihkel Ulmanil kirjutada populaarseid telesarju «Ohtlik lend», «Kodu keset linna», «Elu keset linna». Samuti pärinevad «Kättemaksukontori» osade seeriate käsikirjad Andris Feldmanisilt ja Livia Ulmanilt.